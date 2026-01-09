Adiós canas para siempre: este es el mejor producto de Mercadona para mantener tu pelo joven sin químicos.

Las canas pueden ser un dolor de cabeza para muchas personas. Con el paso del tiempo, el cabello puede tornarse de un color grisáceo o blanco debido a una pérdida de pigmentación. Si bien la mayoría de las personas las tienen, muchas eligen teñirlas o modificarlas.

La realidad es que la pérdida de melanina que da lugar a la canicie puede suceder por muchas razones. Desde la herencia genética hasta los niveles de estrés, la falta de hierro, vitaminas o simplemente el envejecimiento natural.

Si bien la aparición de canas puede retrasarse con la adopción de hábitos saludables, como una dieta rica en nutrientes y un buen descanso, lo cierto es que aparecerán eventualmente.

Sin embargo, existen productos que ayudan a recuperar la vitalidad del pelo y su pigmentación natural. En este sentido, la cadena valenciana Mercadona tiene a la venta un tinte sin amoníacos ideal para tratar las canas en todas las edades. ¿cuál es?

El producto de Mercadona que termina con las canas y mantiene tu pelo rejuvenecido

Los tintes en tonos ceniza 0% amoniaco de Mercadona son una opción muy popular para disimular las canas. Se trata de un producto que deja un acabado natural y uniforme, además de la protección que el cabello necesita.

Contiene aceites vegetales, como el Argan Oil, la Jojoba, el Karité y tiene una fórmula colorante y tecnología PLEXREPAIR que proporcionan cuidado, colores duraderos y llenos de vida.

Sin dudas, es una alternativa menos abrasiva y más amable con el cuero cabelludo porque restaura la estructura interna del cabello.

¿Cómo deshacerte de las canas fácil y rápido?

Los tintes en tonos ceniza 0% amoniaco de Mercadona son ideales para disimular las raíces envejecidas. Tanto para un cambio de look como para cubrir las canas, este tipo de tinte es el indicado para no dañar el cuero cabelludo.

En su presentación habitual, la caja contiene una emulsión reveladora de 75 ml, un tubo de crema coloración permanente de 60 ml, un tratamiento nutritivo post color de 60 ml, un sérum 5 Beneficios de 1,5 ml y guantes.

Fuente: narrativas-spin-us

Modo de uso