Alzheimer | Científicos descubren cómo detectarlo antes con un simple pinchazo en el dedo

Detectar el alzhéimer con un solo pinchazo en el dedo ya es posible gracias a un nuevo avance científico. Investigadores de Europa y Norteamérica han desarrollado un análisis que identifica la enfermedad a partir de una gota de sangre capilar seca. El método supone un cambio relevante frente a las pruebas actuales, más invasivas y costosas.

El estudio, publicado este lunes en Nature Medicine, confirma que este análisis permite detectar patología amiloide con una precisión diagnóstica del 86% . Se trata de uno de los principales marcadores biológicos del alzhéimer. La investigación se ha validado en 337 pacientes con y sin síntomas de demencia.

El nuevo test de alzhéimer podría facilitar la detección precoz de una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. La detección temprana resulta clave para aplicar los fármacos actuales, que logran retrasar el avance de la enfermedad.

Muchas personas mayores podrían quedarse sin la pensión por viudedad si no cumplen con ciertos criterios establecidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funciona el análisis de sangre con pinchazo en el dedo

El método se basa en la cuantificación de proteínas como p-tau217, GFAP y NfL en sangre capilar seca. Las gotas de sangre se obtienen mediante un pinchazo leve en el dedo y se depositan en un papel de filtro especial. Posteriormente, se analizan en laboratorio.

Esta técnica permite identificar la presencia de patología amiloide sin necesidad de una extracción de sangre convencional. Tampoco requiere punción lumbar ni pruebas de imagen cerebral PET, que actualmente se utilizan para confirmar el diagnóstico.

Según el estudio, el sistema no necesita una infraestructura compleja para conservar o transportar las muestras. Esto abre la puerta a su uso en entornos con menos recursos sanitarios o incluso en el domicilio del paciente.

Ventajas frente a los métodos actuales de diagnóstico del alzhéimer

En la práctica clínica actual, confirmar el alzhéimer exige procedimientos invasivos y de alto coste. La punción lumbar y las pruebas PET limitan la posibilidad de aplicar cribados amplios o diagnósticos rápidos.

El nuevo análisis de sangre con pinchazo en el dedo simplifica el proceso diagnóstico. Desde hace años, los análisis de sangre venosa ya permitían detectar proteínas asociadas al alzhéimer con una precisión superior al 90%. Sin embargo, requerían extracción convencional y logística especializada.

Este nuevo método elimina esas barreras técnicas. Al utilizar una gota de sangre seca, reduce costes, tiempos y complejidad operativa, lo que podría acelerar la derivación de pacientes a unidades de memoria especializadas.

Qué dicen los expertos sobre este nuevo test de alzhéimer

“Este método podría acelerar la identificación de personas en riesgo de sufrir la enfermedad de Alzhéimer, agilizando su derivación a las unidades de memoria especializadas, donde se realizarían otras pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico”, asegura Xavier Morató, director de ensayos clínicos del Centro de Alzhéimer Ace, en Barcelona.

Radiografía

“El objetivo es democratizar el acceso al diagnóstico precoz”, añade Morató en una nota de prensa difundida por su institución. Los responsables del estudio destacan su utilidad potencial en programas de cribado y estudios epidemiológicos.

Raquel Sánchez Valle, del Hospital Clínic de Barcelona, advierte que “simplifica las cosas en estudios de investigación masivos, pero asistencialmente en este momento no debería tener aplicación”. También alerta: “Da un poco de miedo que alguna empresa lo comercialice como directo al consumidor fuera de supervisión médica”.

Diagnóstico precoz y límites actuales del avance

El alzhéimer sigue siendo una enfermedad incurable. Su principal problema es que puede avanzar durante décadas sin síntomas evidentes. Cuando se diagnostica, en muchos casos ya es tarde para aplicar los tratamientos disponibles.

Los nuevos fármacos solo logran retrasar la aparición de la enfermedad unos 18 meses si se aplican en fases tempranas. La Sociedad Española de Neurología estima que más del 50% de los casos leves permanecen sin diagnosticar.

David Pérez, neurólogo del Hospital 12 de Octubre, considera que es “un trabajo interesante”, aunque pide prudencia. “Su sensibilidad inferior al estándar de sangre venosa sugiere realismo y la necesidad de perfeccionar la tecnología antes de su aplicación clínica generalizada”, señala.