La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 24 de abril de 2026 en España es de 2.714,03 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,55%. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que ambos activos están recuperándose en su valor, lo que puede indicar un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, Ethereum registró un avance del 2.11%, sugiriendo un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumuló una caída del 47.53%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo. Este contraste indica que, pese a mejoras recientes, la tendencia anual sigue siendo bajista y evidencia la elevada volatilidad del activo. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana se ha situado en un 25.75 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.43 %, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.