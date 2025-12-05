Adiós a las máquinas expendedoras: el Gobierno dará de baja todas las que no cumplan con este requisito

El Ministro de Consumo ha anunciado un Real Decreto que tiene el objetivo de promocionar los hábitos saludables y castigar los alimentos que puedan ser más perjudiciales para la salud. La medida principal consistirá en regular la oferta de las máquinas expendedoras en ciertos establecimientos, como hospitales y residencias.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado el pasado lunes que el futuro Real Decreto incluirá la regulación de las máquinas de vending, de manera que al menos el 80% de los productos disponibles sean alimentos saludables.

La medida afectará tanto a centros públicos como privados y se extenderá a otros espacios de titularidad pública, como centros de salud o centros de día. “Vamos a regular el contenido de las máquinas ‘vending’ para garantizar que al menos el 80% de los alimentos sean saludables”, ha avanzado Bustinduy. La norma se aplicará a los hospitales, pero también a las residencias de ancianos y a cualquier otro espacio sociosanitario.

Los alimentos que estarán restringidos en las máquinas expendedoras. (Fuente: archivo)

Los alimentos que estarán prohibidos en las máquinas expendedoras

Según el medio científico The Lancet, “el consumo de ultraprocesados en España se triplicó en 20 años”. El ministerio de Consumo destaca que esta consumición “asocia su ingesta habitual con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo dos, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura”.

El decreto establece que la oferta principal deberá incluir “agua, leche, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos de frutas, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros”. También obliga a que las bebidas calientes se sirvan “sin azúcar por defecto”, con la posibilidad de agregar solo “una cantidad máxima opcional de cinco gramos”.

A su vez, aquellos alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, “como algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales” verán su visión dificultada. Así, no podrán colocarse en las filas centrales dentro de las máquinas.

Bustinduy ha puesto que la futura normativa responde a una demanda de la sociedad y la comunidad científica, así como a las denuncias planteadas por la ciudadanía. “Alimentarse no es ni puede ser un mero trámite, es una dimensión de nuestra vida social y cultural. Por eso, desde las instituciones públicas tenemos que desarrollar medidas para que el derecho a comer bien no sea un privilegio”, ha subrayado.

Las posibles sanciones para las máquinas expendedoras. (Fuente: archivo)

¿Qué pasará con las máquinas expendedoras que no cumplan con la nueva normativa?

España cuenta con más de 390.000 máquinas vending, según información del Observatorio Sectorial DBK de Informa. La oferta de las expendedoras ha experimentado mejoras en los últimos años y con esta nueva sanción el gobierno busca que estos espacios ofrezcan opciones más sanas y que los ultraprocesados pierdan protagonismo.

Todavía no se ha publicado el texto oficial y completo del Real Decreto, por lo que aún no se conocen los detalles de las sanciones, el régimen de aplicación o las posibles sanciones aplicables para aquellas máquinas expendedoras que incumplan con la normativa.

Sin embargo, según las medidas aplicadas en normativas similares, las autoridades suelen aplicar inspecciones constantes para corregir incumplimientos, órdenes de corrección en los casos correspondientes y multas administrativas si persisten las irregularidades.