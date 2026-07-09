La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 9 de julio de 2026 es de 3,13 euros y fijan un total de 464.120 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1%.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A registró una clara tendencia alcista: siete subidas, un inicio en descenso, un retroceso de dos jornadas cerca del final y cierre en positivo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 28.86%, superior al 28.01% de su volatilidad anual. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,23 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.