Quién es el Ex Head Hunter que creó la primera plataforma colaborativa de reclutamiento de talento

"Mientras dirigía una de las consultoras de reclutamiento de talento más importantes de Argentina, en más de una oportunidad me enteraba que empresas no clientes requerían cubrir determinadas posiciones y yo, por haber procesado búsquedas similares, contaba con potenciales candidatos que tenía en mi celular. Un día pensé: esto me pasa a mí y al resto de las consultoras de selección de talento, si creamos una plataforma que permita aprovechar todo el conocimiento adquirido de candidatos valiosos que conecte inteligentemente a consultoras y empresas, lograremos construir una plataforma colaborativa de reclutamiento que beneficiará a ambas partes", comenta Gustavo Torres García.

Y así nació Crossfinder, con el trabajo de Gustavo y expertos en tecnología y capital humano. La experiencia le permitió animarse a emprender un nuevo desafío en un momento en que muchos ya piensan en el retiro. "Siempre fui un Entrepreneur, a los 20 y a los 60. Si Mick Jagger sigue cantando y bailando a los 79, yo no tengo previsto ponerme en "modo avión". Ser emprendedor es una cuestión de actitud y no de edad, ahora con el plus de toda la experiencia acumulada".

Junto al equipo, diseñó una plataforma para consolidar todo el trabajo entre empresas y consultoras en un solo lugar, un algoritmo para conectar a las empresas que requieren cubrir una determinada posición, con las consultoras que cubrieron posiciones similares y conocen una porción de los potenciales candidatos. Se generaron métricas que reflejan datos reales de desempeño de empresas y consultoras para que puedan elegirse mutuamente, herramientas de comunicación online, tableros de control y mucho más.

Con Crossfinder las empresas acceden a un Marketplace de más de 250 consultoras, trabajan con las consultoras correctas para cada búsqueda, con más de una en cada proceso; establecen los honorarios de éxito y pagan sólo si contratan. Los resultados: mejores contrataciones, más rápido. El 55% de los candidatos contratados son presentados en los primeros siete días de iniciado el proceso.

Suman sus consultoras actuales bajo los términos acordados con cada una y con las del Marketplace operan bajo términos de relación estandarizados.

Con su uso, cada empresa recibe reportes únicos, confidenciales, con una evaluación comparativa del desempeño de las consultoras en cada búsqueda y en cada área funcional; lo que permite tomar decisiones basadas en datos y eficientizar aún más la tarea de reclutamiento de talento.

Con Crossfinder las consultoras llegan a empresas que no habían llegado antes, a aquellas que están necesitando los candidatos que ya conocen -esos candidatos valiosos que por diferentes motivos no avanzaron en diferentes procesos-; resuelven la difícil tarea comercial -se convierten automáticamente en proveedores aprobados de empresas de alto perfil- y su tarea operativa se hace más eficiente. Los resultados: aumento de productividad, facturación e ingresos.

Hoy más de 100 empresas y más de 250 consultoras colaboran y trabajan juntas en Crossfinder la primera plataforma colaborativa de reclutamiento de Latinoamérica que permite que las consultoras obtengan mayores beneficios y que las empresas contraten mejores candidatos, más rápido.

Crossfinder en números

Inversión inicial: u$s 500.000

Facturación estimada 2023: $100 millones

Marketplace de 250 consultoras de reclutamiento de talento único en Latinoamérica

100 empresas realizan búsquedas para cubrir puestos a través de Crossfinder

55% de los candidatos contratados fueron presentados en menos de 7 días

Para más información ingresá a www.crossfinder.com.