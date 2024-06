La interesante "Teoría Maradona" de Claudio Zuchovicki sobre la economía argentina

¿Está teniendo suerte la Argentina en este momento? esa misma pregunta intentó responder el analista financiero Claudio Zuchovicki, quien consideró el escenario actual tanto a nivel nacional como internacional en base a lo que llama la "Teoría Maradona" para saber esto.

En diálogo con Vorterix, el especialista que actualmente dirige Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) habló sobre la influencia de la suerte en todos los aspectos de la vida, incluyendo la economía.

En base a los dichos del premio Nóbel de Economía, Robert J. Shiller, Zuchovicki se preguntó cuál es el factor suerte en todo lo que hacemos y señaló otra clave a tener en cuanto: el exceso de expectativa .

"Se comprobó que el problema en realidad son las expectativas que vos te generaste, vos planificaste cosas, pero la realidad es la realidad", señaló el analista.

Para ilustrar esto, utilizó la "Teoría Maradona" que aprendió de un profesor inglés que dirigió por años el Banco Central de Inglaterra, quién utilizó el llamado "Gol del Siglo" de Diego Maradona en el Mundial de 1986 para ilustrar la influencia de las expectativas.

Zuchovicki y la "Teoría Maradona": ¿Tiene suerte la Argentina?

"Ese gol fue espectacular. Si ustedes lo recuerdan, Maradona toma la pelota en la mitad de la cancha, hace como una pirueta, esquiva un montón de ingleses y, cayéndose, esquiva al arquero y hace el gol", repasó Zuchovicki.



"Pero el profesor demostró que, en este caso, Maradona casi no esquiva a nadie: hace la pirueta en la mitad de la cancha y va corriendo derecho al arco, un defensor pensaba que iba a ir a la izquierda o se la iba a pasar a Valdano, el otro pensaba que iba era a la derecha o se la iba a pasar a Burruchaga, y todos le fueron dejando el medio abierto y él fue corriendo derecho al arco y hace el gol", continuó explicando.



Y, tras esto, concluyó la teoría de su entonces profesor: "Nunca importó lo que iba a hacer Maradona, lo que importaba era lo que el defensor pensaba que iba a hacer Maradona".

Para Zuchovicki, "ahí está la clave de la economía", por lo que pidió tener en cuenta "cómo juegan las expectativas y la suerte en cada uno de los factores económicos que discutimos".

Trasladando la teoría al plano económico, el especialista de ByMA marcó que, entonces, "el que va a ganar dinero es el que interpreta la verdad de las mayorías, no el que más sabe, no el que tiene razón, no el que más se estudia, sino el que tiene calle".

¿Tiene suerte la Argentina? que piensa Zuchovicki

Tras plantear esta teoría que escuchó años atrás, Claudio Zuchovicki intentó responder si la Argentina actualmente tiene suerte o no: ¿Qué piensa el analista?

Según él, en el plano internacional la Argentina hoy en día tiene ciertas ventajas debido a su ubicación geográfica: "Mirá un mapa del mundo, todo lo que está pasando hoy, yo nunca viví dos guerras simultáneas en dos continentes distintos".

"Yo le pido a todos que cierren un segundo los ojos y que digan 'qué suerte que vivimos lejos de la zona de conflicto', ¿cuánto vale vivir lejos de la zona de conflicto? Llamalo suerte, llamalo contexto, pero bueno, ahora te juega a favor", consideró el analista.

"Yo, un año atrás, si mi hijo me decía 'Me voy a hacer un máster a París', yo lo acompañaba a Ezeiza con alegria, pero hoy me plantea lo mismo y le digo 'espera un poquito, vale la pena?'. Francia, por ejemplo, acaba de decir que hay que atacar a Rusia", agregó al respecto.

Y, tras esto, concluyó que, a nivel global, la Argentina actualmente no está mal posicionada, una situación que puede aprovecharse o no. "No sé si llamarlo suerte o no, pero el contexto te está jugando relativamente a favor y sabemos que esos ciclos no duran mucho, hay que aprovecharlos", cerró.