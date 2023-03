Vuelve el acampe piquetero por los Potenciar Trabajo: dónde cortan y hasta cuándo permanecerán

Las organizaciones sociales del bloque Unidad Piquetera prometen acampar hoy frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social hasta que su titular, Victoria Tolosa Paz, los atienda. La movida forma parte del plan de lucha que más de 5 mil referentes de todo el país votaron en un masivo plenario nacional en Plaza de Mayo hace unas semanas.

La hoja de ruta que difundieron entonces promete extenderse a lo largo de las próximas semanas y meses con acampes de varios días, una marcha federal y la meta de constituir un gran frente nacional sumando a nuevas organizaciones. Hoy inicia con una protesta desde las 15 horas con permanencia, según difundieron.

"Luego de reclamar insistentemente una respuesta de la Ministra, Marchamos al Ministerio. El ajuste sigue destruyendo el salario, la jubilación, y los ingresos fijos de todos lxs trabajdorxs", expresó Unidad Piquetera a través de un comunicado que circularon el último viernes.

Y argumentan que " la inflación de 2 dígitos en los precios de alimentos en los comercios de cercanías se burla de los precios cuidados y suma más pobres e indigentes a lxs millones que ya había ". Acorde a voceros del colectivo piquetero, desde Desarrollo Social siguen sin cumplir con su compromiso de entregar la totalidad de los 21 productos acordados en la canasta alimentaria para los comedores de las organizaciones.

"Tal como lo reconocen las estadísticas oficiales 2 de cada 3 pibes están por debajo de la línea de pobreza", acusan en el mismo comunicado. "Tampoco aparecen las herramientas prometidas hace 2 años !!! Para los emprendimientos productivos y cooperativas que trabajan todos los días!", agregan.

Como consecuencia, Unidad Piquetera iniciará una serie de acciones durante las próximas 72 horas, entre el 13 y el 15 de marzo en diversos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, implicará volver a plantar las carpas en las puertas de Tolosa Paz hasta tanto los reciba.

A la titular de Desarrollo Social la acusan de mostrarse "satisfecha por las bajas del programa Potenciar Trabajo, que da para mostrarle al FMI lo buen alumna que es del ajuste" mientras "el gobierno sigue con el festival de bonos y subsidios para los capitalistas y reorganiza los pagos de la deuda con mayores intereses y en perjuicio de todo el pueblo".

Baja definitiva en los Potenciar Trabajo

El plenario nacional tuvo lugar en medio de fuertes tironeos con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en torno a la baja de los programas Potenciar Trabajo y otras cuestiones. Desde que el ministerio que comanda Tolosa Paz avanzó con el registro de los Potenciar Trabajo, en Unidad Piquetera denunciaron al Gobierno por instrumentar un plan de ajuste encubierto.

A mediados de enero, los resultados del proceso de validación arrojaron que el 92% de las personas que recibían el beneficio habían completado el trámite. Frente a las 1.265.000 personas con altas en el Potenciar Trabajo, había otros 154.000 a quienes se les redujo el ingreso a la mitad con la condición de que completen el proceso de validación antes del último plazo de mediados de febrero o ya no cobrarían siquiera ese monto.

El miércoles 15 de marzo se concretaría la baja definitiva de unas 100 mil personas beneficiarias que no cumplieron con esa condición al cumplirse el plazo de 60 días desde el fin del registro . Hoy se les suspendió el pago a esos beneficiarios y beneficiarias pero podría revertirse si validan su identidad dentro de las próximas 72 horas en caso de que aún no lo hayan hecho.



En Unidad Piquetera reclaman que se amplíe el número de delegaciones territoriales que se desplegaron desde diciembre para alcanzar a un número superior de personas que no completaban el trámite por vía digital por diversos impedimentos. "Solo había algunos puntos de asesoramiento, y muy pocos. Algunos con horarios de 2 horas y otros cerrados por "vacaciones"", aseguran.

Para ejemplificar su punto, ponen de ejemplo la denuncia de la Corriente Clasista Combativa en Chaco. Aseveran que el trabajo de relevamiento parcial del Programa Potenciar Trabajo en El Impenetrable dejó a 1.168 personas de los pueblos originarios Wichí y Qom sin ingresos o con la mitad de ellos.

Acorde al relevamiento, estas bajas comprenden a beneficiarios y beneficiarias de Misión Nueva Pompeya (184), Comandancia Frías (68), El Sauzal (177), El Sauzalito (343), Tartagal (56), Fortín Belgrano (35), Tres Pozos (75), El Vizcachera (66), Wichí el Pintado (139), El Sevilar (7), Techatt (4), Quinta 4 y 17 (1), Chara 66/2 (1), Miraflores (5), Chacra 27 (1), Villa Río Bermejito (3), Pampa Argentina (2), y Quinta 24 (1).

No es Belliboni, ni la Unidad Piquetera, ni el Polo Obrero los que denuncian a @vtolosapaz Son los propios aliados del gobierno,de la CCC, los que la denuncian. Dan bajas a los pueblos originarios abandonados a su suerte en el impenetrable https://t.co/T2RRUG3xyD — eduardo belliboni (@EBelliboni) March 13, 2023

Acorde a la información difundida desde las organizaciones, se trata de programas de construcción de Centros Comunitarios, ladrillerías, pozos de agua y merenderos, entre otros, que no pudieron completar el proceso de validación mediante la app 'Mi Argentina' debido a la falta de conectividad y las distancias. Incluso, aseguran que 50 personas que sí se registraron en un operativo municipal en Sauzalito, tampoco cobraron su programa. Y solo allí hubo operativos territoriales.

Desde Unidad Piquetera, subrayan que las 35 organizaciones de la Unidad Piquetera han validado casi la totalidad de las personas que acceden a este derecho pero "hay casos en nuestros propios espacios que han tenido enormes dificultades por lo complicado del sistema, un sistema virtual que hasta pedía una validación de rostro que no es fácil de realizar, y que no entregaba comprobante del trámite realizado".

Indican, también, que "hay decenas de miles de trabajadores que no están organizados o que viven en zonas sin internet o sin electricidad, eso lo sabe la ministra y no ha tomado la decisión de llegar a ellos". Desde Desarrollo Social, no obstante, le responden que un gran porcentaje de esos 100 mil beneficiarios y beneficiarias que nunca aparecieron no se ubican solo en los rincones más inaccesibles del país, sino también en lugares como la Ciudad de Buenos Aires.





Cómo siguen las protestas piqueteras

La hoja de ruta implicará un endurecimiento de las medidas de fuerza en 135 ciudades de todo el país, acorde al plan votado en el plenario. Luego de estas 72 horas, el 5 de abril, impulsarán un corte de acceso de rutas nacionales, puentes carreteros, rutas provinciales y de acceso y egreso de la Capital Federal. Eso será en el marco del fin de semana largo de Semana Santa.

Y unos días después el 18, 19 y 20 de abril podrían volver con un acampe piquetero si no hay respuestas del Gobierno. Antes marcharán el 24 de marzo en forma independiente "por los 30.000 compañeres detenidos-desaparecidos, contra la represión y la criminalización de las luchas y el ajuste del gobierno y el FMI".

La meta es construir un gran frente "contra el ajuste" para sumar a diversas organizaciones sociales y sindicales como ATE o los trabajadores y trabajadoras de la química Atanor, en Córdoba.