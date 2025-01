Alertan por el impacto de una mala temporada en la Costa: los datos que miran

La temporada de verano no arrancó fácil. Sin fin de semana largo en diciembre -los días festivos cayeron a mitad de semana- y con el clima fresco y lluvioso que tampoco ayudó en la costa bonaerense, apenas algunos destinos bonaerenses tuvieron una ocupación cercana al promedio.

Enero, no obstante, viene por debajo de lo previsto y el horizonte de febrero es incierto, lo que está generando malestar entre los intendentes costeros e incluso algunos empresarios del sector que no ven una reacción por parte de la Secretaría de Turismo y advierten por las consecuencias para el resto del año. De ahí que crezca cierta preocupación.

Períodos de estadía más cortos y consumos más gasoleros son dos de las tendencias que describen la temporada. La tercera es una marcada diferencia de ocupación y gasto entre los destinos más costosos , donde suelen vacacionar los sectores de mayores ingresos, y aquellos que suelen frecuentar las clases medias y las más populares cuando van a la costa. Los primeros registran una actividad notoriamente superior a los segundos.

Acorde a un informe de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), el promedio entre la Costa Atlántica, las Sierras y el turismo rural, ubican a las cifras de ocupación hotelera en torno al 75% en los primeros días del mes. Esa media esconde situaciones muy disímiles como el 92% en Mar de las Pampas y el 65% en Mar del Plata. Entre esos dos polos, hay un amplio espectro de realidades dentro del 70 y el 80% de actividad.

Las expectativas están puestas hoy en el habitual repunte de la segunda quincena de enero y en un febrero que mejore de la mano de turistas que se decidan a último momento por las playas argentinas. Esa es otra de las características de este verano 2025, coinciden las fuentes consultadas a El Cronista. En particular el turismo más gasolero improvisa cortas estadías de no más de 4 o 5 días sobre la fecha de vacaciones, por lo que hay un margen de expectativa aún latente.

El temor de fondo es que gran parte de lo que se recaude en estos dos meses -tres si se considera marzo- en muchos casos funciona como sostén para el resto del año y todo hace indicar que la merma anticipa un achicamiento de planteles y de servicios. " Achicar es empeorar la cantidad y calidad de la mano de obra. Tenemos esperanza que se puede revertir pero estamos a 10 de enero y no varía la ocupación ", dice Mauro Moyano, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cariló a El Cronista.

En los bosques la ocupación hotelera se ubica en el 88%. No es un número menor pero mucho más bajo del 98 o 100% de otros años, en particular para los gastos proyectados en contratación de mano de obra transitoria que se previó para una actividad mayor.

"Nosotros tenemos la estacionalidad muy marcada por el clima", explica a este medio Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Y agrega: "L as temporadas de verano nuestras son cortas pero muy concurridas, por lo que representan el principal flujo económico con el que cuentan estos lugares el resto del año. Por eso es muy importante que funcione enero, febrero y marzo, para que se sostenga la actividad y genere confianza en los empleadores para sostener las fuentes de empleo. Si no se vuelve todo muy estacional "

Desde el Gobierno bonaerense aguardan con expectativa que se revierta la tendencia, pero reconocen que es muy complejo cualquier pronóstico sobre febrero. Lamentan que no hubo una respuesta favorable de Nación en los meses previos, ni en los contactos entre las autoridades provinciales y las nacionales en el marco del Consejo Federal de Turismo -con Scioli- ni fuera de ese ámbito, en gestiones directas con los responsables de Interior (Lisandro Catalán) y el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"No prosperaron cuando se intentó conseguir el feriado del 17 de agosto y ya imagino que vamos a tener el mismo problema cuando retomemos nuestro pedido, a fin de febrero, para que el 12 de octubre sea un fin de semana turístico ya que concentra a la mayor cantidad fiestas y eventos del año en la Provincia. Hay una decisión de Nación que no sea feriado largo", desliza Martínez.

Del lado de Turismo, toda la promoción se limitó a las redes sociales. A diferencia de otros años donde hubo fondos destinados a publicidades en la vía pública y los medios de comunicación, esta vez, toda la labor de publicitar las vacaciones en el país fueron posteos y flyers elaborados in house y solo para el mundo digital. Tampoco hubo acciones en el exterior, para estimular el turismo extranjero en la Argentina. Los escasos fondos permitidos, explican en el Ejecutivo, fueron para el turismo social y otros programas.

En las intendencias y el sector privado de la costa bonaerense se quejan que Scioli tomó contacto muy tarde con ellos, recién en diciembre. El funcionario recorrió diversos puntos del país en la previa del verano y ahora volvió a muchos de esos lugares. Los últimos días estuvo en Mar del Plata.

Hasta su intento de negociar una reprogramación del inicio de clases en el nivel inicial y primario de CABA en línea con el reclamo histórico de la Provincia y las municipalidades cayó en saco roto cuando las autoridades porteñas lo cruzaron en público en dos oportunidades a falta de una.

"Veníamos con una temporada compleja y toda cosa que atente contra estirarla trabaja en contra de nuestros productores, hoteleros, gastronómicos, comerciantes, etc. Trabajamos durante todo el año potenciando el turismo 365 días realizando ferias, congresos, torneos y con nuestras once fiestas populares, es el distrito que más fiestas gratuitas y populares tiene, nosotros hacemos el esfuerzo máximo y esto no ayuda", comenta a El Cronista Walter Wischnivetzky, jefe comunal de Mar Chiquita

Hace solo una semana tuvo lugar la Fiesta de la Albufera, en el único ecosistema de este tipo en la Argentina -una laguna paralela al mar con intercambio de agua dulce y salada- y uno de los cuatro del mundo con estas características. Fue el revivir de una fiesta tradicional en la laguna que da nombre al partido y que es reserva provincial y mundial de biósfera. Hace 12 años que no se realizaba.

"Hoy la ocupación es del 87% que si bien es correcto, hemos tenido hasta el 98 y el 100% en enero, cuando se supone que es el pico de la temporada. La verdad es que l as medidas del Gobierno nacional han impactado en el turismo local como en toda la economía. Nosotros seguimos haciendo medidas contra-cíclicas" , narra el intendente

Aunque mantienen conversaciones con los jefes comunales vecinos, de lugares como Villa Gesell, para intercambiar datos, estrategias y recursos, enfatizan que hay cuestiones macro que no pueden cambiar y que de Nación "solo sintieron un silencio de radio".