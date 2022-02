Un gremio en pie de guerra contra el Gobierno: denuncia intervención y que le retiene $ 5000 millones

No todo es color de rosa entre la administración de Alberto Fernández y los gremios enrolados en la CGT. Lejos del buen diálogo y el respaldo institucional que expresa la conducción de la central obrera, la cúpula de Uatre se plantó contra el Gobierno, al que acusa de intentar intervenir el sindicato e impedirle utilizar más de $ 5000 millones de aportes de los trabajadores de la actividad.



Paritarias 2022: cuánto aumentarán los salarios, desde cuándo y cómo es el plan ‘primavera' de revisiones

El conflicto estalló el año pasado cuando el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, postergó la certificación de autoridades del sindicato ratificadas por más del 80% de los delegados del gremio de todo el país que sesionó en un congreso realizado en la provincia de Río Negro.

Ante esa demora de la cartera laboral, la conducción sindical, encabezada por José Voytenco , se vio imposibilitada de utilizar los aportes sindicales de los más de 350.000 trabajadores rurales depositados en una cuenta del Banco Nación. Actualmente esos depósitos superan los $ 5000 millones y, de acuerdo con el gremio, al no poder ser usados e invertidos le generan pérdidas por más de $ 300 millones mensuales.

La denuncia de Uatre escaló en los últimos meses y llegó a la Justicia, donde un reciente fallo ordenó a las autoridades del Banco Nación que se autorice a la conducción liderada por Voytenco a disponer de los fondos depositados. Sin embargo, hasta el momento el gremio no pudo utilizar esos millonarios recursos.

En ese marco, el sindicato se movilizó esta semana frente a la sede del Ministerio de Trabajo para denunciar lo que considera un intento de intervención del gremio por parte de Moroni.

"Uatre está atosigada por actitudes egoístas que buscan ahogarnos gremialmente. Existe una sola persona culpable: es el ministro de Trabajo que se niega a reconocer un congreso nacional" del gremio, acusó Voytenco y advirtió que existe "una medida cautelar, que el juez la convirtió en definitiva, la cual expresa que Moroni tiene que entregar el certificado de autoridades y desoye el fallo de la Justicia".

El líder de Uatre reprochó duramente la actitud del ministro de Trabajo y disparó: "le decimos Moroni, porque compañero no es porque no representa los intereses de trabajadores sino de empresarios o políticos, que somos uno de los gremios más humildes de la tierra, pero que no se equivoquen porque tenemos las agallas de hacer valer nuestros derechos a lo largo y a lo ancho del país".

Desde el gremio rechazan que el conflicto con Moroni se vincule a su posición política en el vínculo con el Gobierno, y remarcan su apoyo a la gestión de Alberto Fernández. En cambio, deslizan que la actitud oficial contra Uatre está relacionada con la decisión de Voytenco de cambiar la empresa aseguradora de sepelios que cubre a los afiliados rurales y contratar una nueva compañía. Su sospecha reside en el supuesto interés "de algún sector del Gobierno" con la aseguradora desplazada por la conducción del sindicato.