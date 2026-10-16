La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) acordó con representantes de la actividad avícola una suma no remunerativa de $ 360.000 y una actualización de los salarios básicos desde enero de 2027.

El entendimiento alcanza a trabajadores comprendidos en tres convenios colectivos vinculados con la industrialización, clasificación y procesamiento de huevos, además de la incubación.

El acuerdo fue llevado adelante con la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026.

A quiénes alcanza el acuerdo de Alimentación

La actualización salarial comprende a trabajadores encuadrados en tres convenios colectivos de trabajo:

CCT 769/19 : trabajadores de la industrialización de huevos.

CCT 770/19 : trabajadores de la revisión, clasificación y procesamiento de huevos.

CCT 796/22: trabajadores de la incubación de huevos.

Por lo tanto, el entendimiento no contempla automáticamente a todos los empleados de la industria alimenticia, sino a quienes están alcanzados por estos convenios específicos.

Trabajadores de la industria avícola. Shutterstock

Pagarán un bono de $ 360.000

El acuerdo contempla una suma no remunerativa de $ 360.000 para el período septiembre-diciembre de 2026. También establece que los montos correspondientes a cada categoría laboral deben contemplarse en la liquidación salarial.

De acuerdo con la información difundida sobre el entendimiento, el retroactivo correspondiente a septiembre debía abonarse antes del 20 de octubre.

Cómo será la actualización salarial desde enero de 2027

Otro de los puntos acordados es la incorporación de un 7,6% a las escalas salariales básicas a partir de enero de 2027.

Además, las partes establecieron una instancia de revisión para diciembre de 2026, con el objetivo de evaluar las variables económicas registradas durante el período cubierto por el acuerdo.

Qué pasa con la paritaria general de Alimentación

La negociación de esta rama debe distinguirse de la correspondiente al convenio colectivo 244/94, que comprende a obreros y empleados de industrias de la alimentación.

Según el sector gremial, esa negociación continúa abierta, luego de que la FTIA rechazara una propuesta empresaria de aumento del 6% por cuatro meses.