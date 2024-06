Un gobernador de JxC sembró dudas sobre la capacidad de gestión de Milei: "Le cuesta mucho..."

En la previa a la sanción de la Ley Bases y en el marco de un supuesto malestar dentro de Juntos por el Cambio (JxC) por un comunicado que los gobernadores de esa fuerza política firmaron en apoyo a Milei, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro definió al presidente Javier Milei como "un líder internacional" aunque sembró dudas sobre su gestión local.



Los diez gobernadores del PRO y la UCR emitieron un comunicado el lunes manifestando " su apoyo contundente a la ratificación y sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal ". El pronunciamiento se conoció a media tarde y buscaba despejar la incertidumbre sobre los votos para la sesión del miércoles en el Senado ante un panorama que se vislumbra ajustado para el gobierno de Javier Milei. No obstante, subsisten ciertas diferencias que pueden gravitar en una eventual votación en particular.

Por la noche, el dirigente radical Emiliano Yacobitti salió con un tuit demoledor : " El supuesto comunicado de los gobernadores de jxc pidiendo que se apruebe la ley bases es FALSO ". Fuentes dentro de la coalición lo atribuyeron a cierto malestar por parte de uno de los mandatarios con la letra del comunicado. Apuntaron al radical Maximiliano Pullaro aunque desde el entorno del gobernador no respondieron ante las consultas de El Cronista.



En este sentido, Pullaro sostuvo hoy por la mañana que si bien Milei es "un líder internacional" advirtió que "le cuesta mucho la gestión pública y delega". "Milei es un líder internacional que gestiona desde ese lugar, pero le cuesta mucho la gestión pública y delega", sostuvo el referente radical en declaraciones para La Nación+.

Además, el gobernador santafesino señaló que " el rol en el que se ubica Milei es el de instalar sus ideas y debatir con quien sea y le dedica menos tiempo y esfuerzo a la gestión cotidiana de los problemas del país".

En este sentido, Pullaro también expresó su preocupación por la relación del Presidente con los gobernadores: " No sé si alguna vez nos dará bola a los gobernadores, porque no es su forma de gestionar. No sé si le importa relacionarse con nosotros ".





Cómo marcha el Plan Bandera en Rosario

El gobernador santafesino tiene en agenda un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la ciudad de Rosario hoy por la tarde. Ambos funcionarios participarán de un acto dónde se presentarán los resultados de la puesta en marcha del Plan Bandera.

La funcionaria nacional y el mandatario local brindarán detalles sobre las distintas actividades que realizaron de manera conjunta las Fuerzas Federales y las Provinciales en la lucha contra la violencia narco.

El encuentro se llevará a cabo en el destacamento móvil que Gendarmería tiene en San Martín y Virasoro, en la ciudad de Rosario.