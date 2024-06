Tarifas: la justicia frena los aumentos de gas en toda una provincia durante el invierno

La justicia de Tierra del Fuego frenó los aumentos tarifarios de gas para todos los usuarios de la provincia durante los meses de invierno.

Así lo dio a conocer el juzgado federal de Río Grande, en respuesta favorable a un amparo colectivo que había sido presentado por el gobernador, Gustavo Melella, junto a vecinos. Hace un mes, interpusieron una acción de amparo ante la Secretaría de Energía de la Nación, y ante el ENARGAS para pedir la nulidad de los aumentos.

El fallo resuelve hacer lugar a la medida cautelar y suspender los efectos de la resolución 41 de la Secretaría de Energía y la 122 del ENARGAS. "Deberán abstenerse de aplicar los nuevos cuadros tarifarios allí estipulados a todos los usuarios y consumidores del servicio público de gas por redes de la subzona tarifaria ´Tierra del Fuego´", dice el documento.

Así, la justicia se refiere a la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur. El fallo lleva la firma de la jueza federal Mariel Borruto.



La resolución 41, publicada el 26 de marzo pasado, es la que establecía los aumentos del gas PIST, el componente que más pesa en la boleta final. Para el caso de Tierra del Fuego, para los N1 y el servicio general P lo llevaba a u$s 2,79 el millón de BTU. Para los N2 a u$s 0,74 y a los N3 a u$s 1,10. Eso solo para el mes de abril. Luego, para los meses de mayo-septiembre, aumentaba el PIST a u$s 4,26 para los N1 y las empresas. Y lo volvía a bajar a u$s 2,79 a partir de octubre. La resolución nada decía sobre el gas PIST para los N2 y N3 durante el invierno.

Sin embargo, el fallo rechaza el pedido que le hacían los demandantes de devolución de lo cobrado hasta ahora. Por lo cual, Camuzzi no deberá hacerle ninguna devolución/compensación a los usuarios, como había ocurrido por ejemplo en el caso de las prepagas.



La vigencia de la medida cautelar es por 3 meses, por lo cual, se extiende durante todo el invierno, donde se producen los meses de mayor consumo.

Por otro lado, Juan José Carbajales, experto en temas energéticos, anticipó que la situación podría replicarse en otras provincias. "En Santa Cruz ya está avanzado otra causa también. No tengo noticias de algún otro amparo colectivo propiciado por un gobernador. Pero falta unos pocos días para que lleguen las nuevas boletas, y ahí habrá que ver", consideró el abogado de la consultora Paspartú.

Qué va a pasar con las tarifas

El gobernador Melella salió a celebrar el fallo judicial. Sin embargo, no está claro que en la práctica implique la suspensión de los aumentos. La resolución que está en la causa quedó vieja, dado que en los últimos días fue reemplazada por otra.

"Quiero expresar mi satisfacción por el reciente fallo judicial que protege a nuestros ciudadanos", escribió Melella en X. "La suspensión de las resoluciones 41/2024 y 122/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, asegura que no se apliquen los nuevos cuadros tarifarios de gas, aliviando la carga económica sobre nuestras familias", agrega.



Sobre todo, esto ocurre en un contexto de temperaturas congeladas en Tierra del Fuego. "Este es un paso hacia la justicia y la protección de nuestros derechos en estos momentos de temperaturas extremas que azotan a nuestra provincia y a la región patagónica", escribió Melella.

Sin embargo, la resolución 41 ya no se encuentra más vigente. Se publicó en marzo. La denuncia judicial fue en mayo. La respuesta favorable fue este lunes. Pero, en el medio, hubo una nueva resolución que actualiza los cuadros tarifarios. Es la resolución 92. Y la justicia no la menciona.

Todo esto ocurre en un contexto de cuestionamiento político para el gobierno provincial. Ushuaia se encuentra con cortes rotativos de electricidad en un momento de bajas temperaturas.

Si efectivamente se volviera a los cuadros tarifarios de marzo, así quedarían las tarifas, dado que además en Tierra del Fuego hay un subsidio extra llamado "Zonas Frías". Para un residencial N1 sería $5.224, para un N2 $1.925 y para un N3 $3.733. Esas son las tarifas medias con el descuento de Zonas Frías de Camuzzi Gas del Sur para marzo, según la consultora Economía y Energía.