La espada más afilada de Milei no perdonó a Macri: "Lo que no logró en cuatro años..."

El duelo entre el ala libertaria y el macrismo sigue escalando y esta vez fue un nuevo ministro, Federico Sturzenegger, el que salió al cruce del expresidente Mauricio Macri con un mensaje lapidario. Y es que las palabras del líder del PRO en La Boca donde cuestionó el entorno de Javier Milei calaron profundo en el círculo de mayor confianza del líder de La Libertad Avanza.

En una entrevista con Radio Mitre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado marcó una diferencia categórica entre el actual Presidente y Mauricio Macri. " Lo que Mauricio no logró en cuatro años, Milei lo hizo en un mes" , disparó como parte de una catarata de definiciones que ponderaron el accionar del libertario en contraste con el desempeño de Cambiemos y el exmandatario entre 2015 y 2019.

Sturzenegger planteó que Milei va "más a fondo" que el líder de PRO desde que tomó el poder el 10 de diciembre pasado: "Javier tiene una visión, está planteando además una batalla cultural importante y la verdad que la convicción que tiene en sus ideas me parece que es realmente muy inspiradora ".

Añadió que el titular de LLA pondera " la idea de que la Argentina estuvo oprimida por una casta que se benefició a costa del pueblo, por eso él habla del modelo empobrecedor de la casta ". Y con ese norte es que avanza con una serie de reformas en profundidad como las que se incluyeron en la Ley Bases, el DNU 70/ 2023 y el resto de los decretos publicados en los últimos meses desregulando el sistema económico.



Incorporado a la gestión nacional tras la última reforma del gabinete unas semanas después de la partida de Nicolás Posse, el economista se convirtió rápidamente en uno de los más duros defensores de la gestión libertaria y del avance del ajuste y las desregulaciones sobre el Estado.

En la entrevista, Sturzenegger ponderó también la labor del ministro de Economía, Luis Caputo, para conseguir un superávit en un mes, "algo que nadie pensó que era posible, que Mauricio, con mucho esfuerzo, no logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró hacer en un mes ".

En esta línea, expresó su desacuerdo con las críticas de Macri desde la tribuna en el Studio Arena de La Boca, en el relanzamiento del PRO con él al frente. " En seguridad. ¿vos me vas a decir que no hay gestión en seguridad? ¿Me vas a decir que no hay gestión en básicamente en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? ", remarcó. La vuelta de Macri al partido amarillo provocó un quiebre con la actual titular del ministerio, Patricia Bullrich, quien terminó desplazada de la conducción de la fuerza.

El economista añadió que incluso "el posicionamiento internacional de Javier Milei es extraordinario" en temas como las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, donde el Gobierno desconoció los resultados que dieron la victoria a Nicolás Maduro, sin la publicación de las actas correspondientes.

" Tomó el liderazgo en el tema de Venezuela. Tomó el liderazgo en las Américas respecto a este tema. Entonces, me parece también absolutamente extraordinario. Entonces, no veo cómo uno pueda decir que ahí no hay ni visión ni gestión ", señaló el ministro.

Del mismo modo, enfatizó en "la reforma que hizo (la ministra de Capital Humano) Sandra Pettovello" a la que tildó de "extraordinaria, porque básicamente desfinanció a los intermediarios de la ayuda social". "¿Por qué pensás que no hay más piquetes? Porque se desfinanció a esos intermediarios que financiaban los piquetes", describió.





El Gobierno le respondió a Macri tras sus críticas a Milei

Durante el fin de semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había asegurado que el presidente Javier Milei es quien toma las decisiones y le respondió así a Macri, quien cuestionó el "entorno" del mandatario. "Él (por Macri) utiliza la palabra entorno y eso, a veces, se lee como algo negativo. Depende. yo creo que el Presidente es quien toma las decisiones en este Gobierno, no es ningún entorno", enfatizó Francos en diálogo con radio Rivadavia.

En esa línea, continuó: "Además, todo el mundo conoce la personalidad del presidente Milei. De modo que no hay ninguna decisión que él quiera tomar que sea limitada para su entorno. Lo que sí creo es que hay una intención de Macri de colaborar".

A diferencia de Sturzenegger, mucho más implacable, el jefe de Gabinete buscó rebajar los decibeles siguiendo su estilo componedor. "Me parece que eso es bueno para el país, es bueno para la democracia y para nuestro gobierno. Hay que encontrar los mecanismos. De hecho, hay mucha gente que viene del sector del PRO que está colaborando. Patricia (Bullrich) y Federico Sturzenegger".