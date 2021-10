Soja: cuánto perderá el país por la baja del precio

Desde diciembre del año pasado que el precio de la soja no perforaba los u$s 440 por tonelada. La cosecha récord de los Estados Unidos -según anticipó esta semana el USDA- no encuentra mercado por la baja de la demanda de China. Para la Argentina, la caída del precio es un golpe que suma presión a la restricción externa por la escasez de dólares. En este contexto, una estimación privada da cuenta de que la pérdida para el país por el menor precio de la soja rondará los u$s 553 millones.

El especialista e ingeniero agrónomo, Néstor Roulet, proyectó esa caída de ingresos en función a los embarques de soja que faltan vender tanto del poroto como de subproductos de la campaña 20/21.

Por lado, calculó el saldo exportable al restar lo que ya se exportó y comercializó localmente de las 46 millones de toneladas producidas. Por el otro, comparó la diferencia del valor FOB entre mayo de 2020 cuando terminó la cosecha (u$s 557 por tonelada) contra octubre de este año.

"En base a lo que falta embarcar de la campaña 20/21 y con la baja de precio con relación mayo de 2021, podemos decir que el país perdería un ingreso de 553 millones de dólares por menores precios de la soja y subproductos", señaló Néstor Roulet en su informe.

El estudio plantea que el Gobierno en las últimas semanas profundizó las trabas a las importaciones por falta de dólares y estas divisas que dejarán de ingresar profundizan el faltante de dólares.

Los precios de los granos cerraron con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una baja pronunciada en el valor del maíz disponible, subas para la soja y cierre sin cambios para el trigo.

Pese a que el precio de la oleaginosa sigue con su tendencia bajista y registró el nivel más bajo desde diciembre de 2020, este jueves la tonelada tuvo una leve suba de 1,8% para ubicarse en u$s 441 la tonelada en los contratos futuros con entrega en diciembre.

"Debido a que se espera que la disponibilidad de suministros de la cosecha en curso del poroto estadounidense desencadene una nueva demanda por parte de China en el futuro", apuntó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).