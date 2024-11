Sin AFIP: estas compras internacionales de Black Friday no pagarán impuestos a ARCA

Llega el Black Friday y con las modificaciones que implementó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a los límites de importación y sus respectivos impuestos, muchos se preguntan qué tipo de compras internacionales pueden aprovechar esta jornada de promociones.

Desde la disolución de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), el nuevo ente recaudador comenzó a implementar una serie de cambios como la eliminación del 95% del pago adelantado del Impuesto PAIS y la promesa de quitarlo por completo a fines de diciembre.

¿Qué compras de Black Friday no pagarán impuestos a ARCA?

Como el anuncio del Ministerio de Economía sobre los cambios en los aranceles de compras en el exterior para uso personal comenzarán a regir en diciembre, para saber si se deberán pagar o no aquellas compras del 29 de noviembre que ingresan al país a partir del domingo siguiente hay que observar la política del sitio web.

En tiendas virtuales como Amazon, en las cuales los impuestos se pagan por adelantado como parte del costo del producto, no se podrá evitar abonarlos . Sin embargo, en otras como eBay que contemplan el pago de los aranceles una vez ingresado el producto al país, una vez implementada la normativa, estos no se pagarían.

Es importante destacar que la exención del tributo rige para compras de hasta u$s 400 y solo entrará en vigencia para aquellos envíos por Courier (por ejemplo, FedEx, DHL o UPS). Es decir, no aplicará para el "puerta a puerta" de Correo Argentino .

Si bien el Gobierno anunció esta nueva medida, la misma todavía no se encuentra en vigencia, por lo que hasta que no se publique la resolución en el Boletín Oficial no se asegurará su implementación.

¿Qué días es el Black Friday en Argentina?

Aunque tradicionalmente la jornada comercial se lleva a cabo exclusivamente el último viernes de noviembre luego del Día de Acción de Gracias, en nuestro país la jornada de promociones se extiende del 29 de noviembre al 2 de diciembre.

Durante estas fechas se podrá acceder a descuentos especiales y cuotas sin interés exclusivas en tiendas como Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas, Nike, Puma, Puppis, Almundo, Carrefour y muchas otras.

A su vez, si se trata de compras internacionales, el mismo lunes 2 se celebra Cyber Monday en Estados Unidos, otra fecha de descuentos para transacciones digitales. Este día puede ser otra opción de ahorro para los interesados en realizar compras en el exterior.