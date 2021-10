Patricia Bullrich tiene fiebre y se suspendió la agenda de referentes de JxC

Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio suspendieron su agenda de hoy en Santa Cruz . Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) iban a participar este mediodía de una marcha en El Calafate, el pago chico de Cristina Kirchner.

Sin embargo, decidieron suspenderla, ya que la ex ministra de Seguridad tiene fiebre . Por el momento no se le conoce otro síntoma, por lo que no es claro a qué se puede atribuir. Igualmente, Bullrich se realizará un hisopado para saber si se trata de coronavirus . La presidenta del PRO ya se había contagiado de este virus en septiembre de 2020 y no tuvo mayores complicaciones.

Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/Mh0jWnBhFW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2020

Cornejo, Bullrich y Ferraro se encuentran haciendo campaña en todo el país bajo el lema "Cinco senadores más en el Congreso" , ya que buscan que el Frente de Todos pierda el quórum en esa cámara. Ayer habían estado en Río Negro y en Neuquén.

Estaba previsto que hoy a las 12 realizaran una marcha entre la sede del Automóvil Club Argentino y el Glaciar Perito Moreno. También iba a estar la candidata a diputada nacional Roxana Reyes y estaba prevista una conferencia de prensa a las 14.30 horas en el glaciar, pero no se realizará.

No es el único problema de salud de la cúpula del frente opositor. Cornejo, que además es candidato a senador, tiene un fuerte dolor en el brazo y en la espalda . No descartan que se trate de un desgarro. En Río Negro tuvo que ser inyectado para paliar el dolor.

Por el momento, no se aislaron los demás referentes de Juntos por el Cambio y esperarán el resultado del test de Bullrich. De hecho, Cornejo tiene agenda en el Congreso en su rol de diputado: el lunes tiene comisión de hacienda y el martes hay sesión programada.