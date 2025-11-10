Con solo el 11% de la superficie levantada, ya se habrían cosechado más de 700.000 hectáreas de trigo, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), lo que marca un hito sin precedentes para esta altura del año. La recolección de trigo ya está avanzada en el noreste argentino (NEA) y se extiende hacia el norte de Santa Fe, con reportes generalizados de “rindes extraordinarios”, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y marcó que la campaña actual ya supera el ritmo de la récord 2021/22. El impacto se ve reflejado en la logística: en solo una semana (de jueves a miércoles), se descargaron más de 268.000 toneladas del cereal en puertos, superando en 100.000 toneladas el récord anterior para el mismo período. La confirmación de las cifras históricas llega en un momento clave para Economía ya que, por el anticipo de venta de soja con retenciones cero, en el último tramo del año se avizora sequía de divisas. En este contexto, la alta competitividad del trigo argentino en el mercado internacional, posicionado como uno de los orígenes más baratos del mundo, está traccionando las ventas externas. Los embarques programados del cereal fino son más de seis veces superiores a los alcanzados el año pasado a estas alturas, e incluso superan la marca récord de la campaña 2021/22. La contracara de este gran movimiento es que los precios aún se mantienen por debajo de las expectativas de los productores, lo que se refleja en una alta proporción de negocios a fijar. Las 2,42 Mt de trigo pendientes de fijación representan un 44% de las compras totales. Dólares Frescos Tras las liquidaciones anticipadas de soja, la exportación de trigo se prepara para inyectar divisas, antes de que el flujo se incremente con la llegada de la cosecha gruesa en marzo de 2026. Con una campaña que concluye con un excelente nivel de exportaciones (12,2 millones de toneladas) y una cosecha récord por ingresar, se espera un saldo exportable de no menos de 15 Mt. De este total, se proyecta que el 50% (7,5 MMT) comenzará a fluir en diciembre. Hasta febrero, este volumen proyectado aportaría unos u$s1500 millones al país, según RIA Consultores a partir de un precio FOB promedio de 205 dólares por tonelada. Este monto es fundamental para reforzar las reservas en el período previo al ingreso fuerte de la soja y el maíz de la nueva campaña. En total, se espera que el ingreso de divisas por los principales granos y subproductos, desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026, se ubique en un rango de entre u$s 5050 y u$s 7250 millones, dependiendo de cómo se comporte la exportación de maíz. En los primeros 10 meses del año, el agro liquidó u$s 34.500 millones, sólo por detrás del total de 2021 y 2022, años de precios récord por la guerra Rusia-Ucrania. Para el bimestre noviembre-diciembre se estima que aporte otros u$s 2600 millones, dejando el total anual en u$s 37.150 millones. Este resultado se alza como el tercer mejor registro en la comparación con otros años, quedando por detrás de 2021 y 2022, años de elevados precios internacionales y también influenciados por programas de anticipo de exportaciones. “Este flujo elevado deja un nivel bajo para el bimestre noviembre-diciembre”, aclaró la BCR y anticipó que quedará por debajo del promedio de los últimos 5 años para esos meses e incluso cerca de los mínimos del último lustro. En números, hasta marzo se estima un valor de u$s 5250 millones, inferior al promedio de u$s 5900 del primer trimestre en los últimos 5 años.