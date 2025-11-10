Un intercambio de mensajes entre los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, empresarios procesados por el pago de sobornos en la causa Securitas, contiene numerosas menciones al exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet. Según informó La Nación, la Justicia analizó más de 25.000 páginas de conversaciones, audios y fotografías obtenidas de sus teléfonos, correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2016 y abril de 2024.

En esos registros, Bordet aparece citado en 98 ocasiones —más de un centenar si se cuentan las menciones con errores de escritura como “bord” o “Gustavo”—, en el marco de presuntas gestiones vinculadas a la empresa estatal de energía Enersa. Uno de los mensajes más relevantes fue enviado por Claudio Tórtul el 24 de septiembre de 2018: “El Negro me dijo q sinle damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el”. Un mes más tarde, el 30 de octubre, se firmó la tercera adenda al contrato entre Securitas y Enersa.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del expediente, procesó a nueve imputados y señaló como principales destinatarios de los sobornos a José Gervasio Laporte —apodado “El Negro”—, Alejandro Cis y Marcelo Morales, todos vinculados a Enersa. En la resolución también aparece un correo de enero de 2019 en el que Claudio Tórtul afirmaba: “Tenemos que pagar la parte de Bordet, la del Negro está con el auto”.

En otro mensaje de WhatsApp del mismo día, el empresario relató: “Ahi cuando se iba el Negro me pregunto cuando esta la plata de Bord...”. Los encuentros entre Tórtul y Laporte eran frecuentes; La Nación consignó incluso una fotografía tomada en un hotel de Paraná durante una de esas reuniones.

Las primeras menciones al entonces gobernador datan de diciembre de 2016. En uno de esos mensajes, Claudio Tórtul escribió: “Voy a encarar a Christian... y bordet o el negro. Porque es grande lo q vamos armar”. “Christian” sería, según las versiones, el expresidente de Securitas Argentina Jorge Christian Faria o el exdirectivo de Enersa Cristian Mayor.

Otro pasaje clave corresponde a marzo de 2017, cuando los Tórtul conversaban sobre un aumento para los servicios de seguridad: “Le pedí que ascienda... y me dijo q si. Depende de el... Y ahora le preg a bordet si puede pinerlo de 2”. Ese incremento se concretó cinco meses después, con la firma de la primera adenda al contrato.

De acuerdo con La Nación, los mensajes muestran que hacia fines de 2018 los empresarios buscaban reunirse directamente con Bordet. “Manana a las 10 am estoy cn el flaco y Bordet... En la casa de Entre Ríos”, escribió Claudio el 9 de octubre. No hay constancia de ese encuentro, pero semanas después se firmó una nueva modificación contractual.

En otra conversación del 7 de noviembre de 2018, Claudio propuso cambiar la estrategia de gestión: “En vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet, ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el”.

Consultado por La Nación, Bordet negó cualquier tipo de vínculo directo con los empresarios: “Cuando asumí, Securitas ya prestaba servicio. No intervenía en los contratos. No es la primera vez que invocan mi nombre”. Según fuentes judiciales citadas por el mismo medio, el exgobernador no está imputado.

La causa Securitas se inició en 2020 tras una investigación interna de la firma, que detectó presuntos pagos indebidos para mantener contratos con organismos estatales. Los teléfonos de los Tórtul fueron secuestrados en abril de 2024, junto con otros dispositivos digitales.

El peritaje reveló que las coimas habrían alcanzado los 7,6 millones de dólares. Entre los documentos figura un mensaje del 17 de febrero de 2019 en el que Claudio Tórtul describió los pasos para renovar el contrato con Enersa y sostuvo: “No quieren hacer olas por las elecciones... Bordet pidió q fluya todo en todos lados”.

Ese mismo año, los chats mencionaron una supuesta entrega de dinero al gobernador: “Me dijo q esa guita se la lleve yo a Bordet”, escribió el 5 de junio. Una semana más tarde, habló de un pago de “1,1 millón” destinado a “Negro Bordet”.

Tras la muerte de Laporte en 2020, los empresarios comenzaron a citar a “Hugo”, en aparente alusión al entonces ministro de Economía, Hugo Ballay. En 2022, Claudio Tórtul escribió: “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice . Cree que si”.

Los chats también incluyen una referencia al actual gobernador Rogelio Frigerio, en relación con una supuesta cena de 2017 junto a Bordet. Consultados por La Nación, allegados a Frigerio afirmaron que “no hay constancias” de esa reunión y recordaron que su gestión dispuso la rescisión de los contratos con Securitas.

Finalmente, los investigadores hallaron una mención al exsenador Edgardo Kueider: “Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (sic) va a estar a cargo de eso”, escribió Claudio el 7 de junio de 2017. Kueider negó esa versión y aseguró a La Nación: “No soy yo ese turco. Hay un error allí”.

Aunque la extradición del exsenador desde Paraguay sigue pendiente, los fiscales consideran que los chats tienen valor probatorio. En ellos, Kueider figuraba como representante de Entre Ríos en Enersa “por mandato otorgado [...] por el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia, Don Gustavo Bordet”.