La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) postergó los vencimientos de tres impuestos provinciales. Los contribuyentes tendrán ahora tiempo hasta el 12 de noviembre para cumplir con sus obligaciones.

La medida alcanza a tres impuestos, cuyos vencimientos originales estaban previstos para los primeros días del mes.

De esta manera, quienes tengan que abonar alguno de estos tributos contarán con algunos días adicionales para realizar el pago. La reprogramación fue aplicada de manera automática en los medios de pago habilitados por el organismo.

Cuáles son los impuestos que extendió ARBA

El nuevo calendario modifica los vencimientos del Inmobiliario Rural y el Inmobiliario Complementario, que tenían como fecha límite el 5 de noviembre, mientras que el vencimiento del Impuesto Automotor estaba fijado para el 10 de noviembre.

Con el cambio dispuesto por ARBA, los tres impuestos podrán abonarse ahora hasta el 12 de noviembre. Los contribuyentes que paguen dentro del nuevo plazo podrán hacerlo sin recargos y conservando las bonificaciones correspondientes.

Fuente: Archivo.

Es importante considerar que no es necesario realizar un trámite adicional para acceder al nuevo plazo, ya que las fechas fueron actualizadas automáticamente en los sistemas de pago habilitados.

Cómo pagar los impuestos de ARBA

Las boletas de los impuestos pueden descargarse a través del sitio oficial de ARBA, donde también es posible consultar el importe correspondiente y realizar el pago.

Entre las opciones disponibles se encuentran las tarjetas de débito y crédito, homebanking, cajeros automáticos y Cuenta DNI. También está habilitado el pago presencial en las entidades bancarias autorizadas y en los puntos de Provincia Net Pagos.

Para acceder a descuentos y bonificaciones, ARBA recuerda la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias en las fechas que corresponden y no registrar deudas con el fisco provincial.