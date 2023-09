Buscan frenar un acto libertario en la Legislatura porteña: hay tensión y hablan de reeditar el freno al "2x1" para represores

En pleno camino hacia las elecciones generales de octubre, la Legislatura porteña podría convertirse mañana a la tarde en el epicentro de una gigantesca movilización de organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda que podría reeditar, según prometen algunos de sus más conspicuos organizadores, algo similar a lo que ocurrió en 2017 cuando una manifestación masiva en Caba hirió de muerte al fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 para represores.



En este caso no hay ningún fallo en agenda, ni está presente la Corte Suprema, sino que se trata de una actividad convocada para el lunes como un "homenaje a las víctimas del terrorismo", impulsada por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel.

Quien es Victoria Villlarruel

Villarruel es hija del militar Eduardo Villarruel y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). La actual diputada ha sido acusada en reiteradas ocasiones de defender o reivindicar al llamado Proceso de Reorganización Nacional, pese a que ella insiste en separar su condena a las organizaciones guerrillas de una defensa de la última dictadura cívico-militar en el país.

La iniciativa, sin embargo, viene recibiendo un creciente rechazo de diferentes sectores que están buscando un punto de reagrupamiento mediante la accción directa en el contexto de un escenario, como el electoral, que miran con escepticismo a luz de un panorama dominado por opciones que, a lo sumo, van del centro a la derecha más extrema.



De hecho, en distintos espacios de Unión por la Patria, incluso los más ligados a las organizaciones sociales y de derechos humanos, se procesa un debate acerca de la "conveniencia electoral" o no de movilizar mientras, mientras que en otros, lo consideran "fundamental", incluso desde el punto de vista electoral.

"Sí, hay todo un sector que no va a ir, que no va a participar, los que serían algunos de los organismos de derechos humanos más oficialistas. Porque dicen que es subir al ring a Victoria Villaruel cuando Victoria Villaruel ya está subida al ring. Dicen que es darle más importancia de la que tiene; para mí es gravísimo que se haya llegado a esto", dijo a El Cronista, Bárbara García, hija de desaparecidos y activista de derechos humanos.

García, cuyo testimonio fue clave en la detención y condena a perpetua de al menos tres militares responsables de violaciones a los derechos humanos, critica las especulaciones electorales del tipo ´como están todos antiK, porque les dejamos la heladera vacía´, la actividad podría ser perjudicial. "¿Y qué tiene que ver que, como gestión, hayan fracasado? Acá estamos hablando de 46 años de historia. Estamos hablando de que miles no sabemos que pasó con nuestros familiares, ¿cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo no vamos a copar la calle como copamos cuando fue el 2x1?", añade.

"¿Cómo no vamos a hacer una valla humana en todas las entradas de la Legislatura para que esta gente no ingrese? ¿Cómo nos vamos a derrotar porque la gestión de Alberto fue un desastre? ¿Cómo van a mezclar heladeras vacías con exterminio de seres humanos? Estoy indignada y me da mucha tristeza y es, como siempre digo, cuando se politizan las causas, se pierde la esencia de la lucha que es una: que es memoria, verdad y justicia", aseguró García a este diario.

Dónde es el acto de La Libertad Avanza, hora, lugar e invitados

El acto está previsto para el lunes a las 17 en el Salón Dorado de Legislatura porteña, organizado también por la legisladora Lucía Montenegro (LLA). Está previsto que diserten Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado y asesinado por el ERP en 1974, recientemente declarado Siervo de Dios por el Vaticano.

Legisladores, actores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y sindicales repudiaron el acto por considerarlo negacionista y solicitaron a la Legislatura su inmediata suspensión y además convocaron a un repudio.

Repudio al acto negacionista de Villarruel y Milei.

Fue genocidio.

Son 30 mil.

Nos vemos el lunes. pic.twitter.com/XxbxusjJtO September 2, 2023





En su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, la diputada Victoria Montenegro envió una nota al vicepresidente 1ero. de la Legislatura, Emmanuel Ferrario (Juntos por el Cambio), para expresar su "profunda preocupación" y advierte que "pone en peligro acuerdos básicos alcanzados por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y contradice los posicionamientos históricos que cada año esta legislatura renueva en referencia a la última dictadura cívico militar".

"Esta actividad no solo atenta contra los avances social culturales en materia de Derechos Humanos sino que también encontraría el ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que suscribe nuestro país. Frente a la gravedad de la situación considero oportuno ponerlo en conocimiento para que pueda tomar las medidas necesarias", solicitó Montenegro en su carta.

Qué dijo la Legislatura porteña

Desde la Vicepresidencia de la Legislatura, a cargo de Ferrario, ratificaron la realización del encuentro y explicaron que el rol de la administración del cuerpo "no es juzgar el contenido de lo que se debate en los salones" ya que "mientras se de en el marco de la Ley vigente, no se puede censurar ni moderar un debate que es propuesto por un diputado o diputada, sea del espacio político que sea, dado que representan diversos intereses de la ciudadanía", según testimonios citados por Télam.

"El salón fue solicitado en tiempo y forma por la diputada Lucia Montenegro, quien es la encargada de la organización de dicho evento y quien tiene derecho a usarlo como cualquier otra diputada o diputado que lo pida", aclararon desde la Legislatura.

Según trascendió para ingresar al salón los organizadores van a solicitar nombre, apellido y DNI de los interesados en estar en el acto que deberán inscribirse previamente.

El candidato a jefe de gobierno porteño por LLA, Ramiro Marra, informó, ante la consulta, también de Télam, que no va a estar presente en la charla.

La respuesta de Victoria Villarruel

Victoria Villarruel acusó recibo del rechazo a su convocatoria y la confirmó: "Les molesta que pidamos DD.HH. para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas; quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren que se sepa la verdad, porque la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos", reaccionó en un tuit.

Les molesta q pidamos DDHH para todos y q sepamos la verdad de lo q hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren q se sepa la verdad, xq la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos.

No... pic.twitter.com/AHKC0whKDz — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 3, 2023

La organización del evento sumó también el rechazo en bloque de los organismos de derechos humanos.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos , junto a otros organismos, marcharán el próximo lunes, a las 16.30, a la Legislatura porteña para repudiar la realización de este acto.

"Decimos que no hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida. Exigimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice, que no sólo niega y falsea la verdad histórica sino que ofende la memoria colectiva" señala un comunicado que firman además la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación Buena Memoria.

En tanto, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) convocaron a un acto de repudio para la misma hora, y darán una conferencia de prensa al mediodía.

"Si el negacionismo facho hace apología del genocidio, nosotros hacemos escrache", se sumaron desde el Frente de Izquierda.

"Repudiamos el otorgamiento de Cambiemos de la legislatura porteña para tal fin. No al acto en la legislatura porteña. Fueron 30 mil detenidos desaparecidos, niños expropiados y entregados a represores. No a la reivindicación de la tortura y exterminio en centros clandestinos de detención. No fue una guerra, fue un genocidio. Fueron criminales de lesa humanidad", remarcaron en un comunicado desde el EMVyJ

En diálogo con Télam, "Taty" Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, consideró que desde la LLA "quieren reinstalar la teoría de los dos demonios, algo inconcebible a 40 años de democracia" y agregó: "Hubo un solo demonio que es el que tiró vivas a las Madres de los 12 de la Santa Cruz en los vuelos de la muerte, que secuestró a militantes políticas embarazadas, las torturó y se apropiaron de sus bebés".

"Repudiamos con toda nuestra fuerza este avance de la derecha. Ahí vamos a estar repudiando en la puerta de la Legislatura, exigiendo justicia pero legal, jamás por mano propia", expresó Almeida.

Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo que presidió Hebe de Bonafini, Carmen Arias calificó como "una vergüenza" la convocatoria de Victoria Villarruel.

"No nos extraña porque ella conoce bien desde adentro lo que fueron los delitos de lesa humanidad que cometieron y ahora quieren reinstalar la teoría de los dos demonios", dijo en declaraciones a Télam.

Por su parte, el legislador Claudio Morresi (Frente de Todos) dijo a esta agencia que "no es nueva la actitud de la LLA ya que desde que tiene bancas en la Legislatura, ha tenido una posición de acompañamiento, y de apoyo a las acciones que se llevaron adelante en la dictadura".

"Cada 24 de marzo los bloques mayoritarios de la legislatura de los diferentes partidos repudiamos a través de un documento el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y este sector político de Milei, de Villarroel, y de los diputados de LLA nunca acompaña esa repudio", recordó.

Desde la izquierda, la candidata presidencial Myriam Bregman se sumó a los rechazos: "El único sentido que tiene esto es provocar. Villaruel visitaba genocidas, ¿ahora quiere visitar la Legislatura para contarlo"", dijo en una publicación en su cuenta de Twitter.

El único sentido que tiene esto es provocar.

Villaruel visitaba genocidas, ¿ahora quiere visitar la legislatura para contarlo? pic.twitter.com/Iu0CGqF15V — Myriam Bregman (@myriambregman) September 2, 2023

El legislador por CABA del FIT-U Gabriel Solano, quien también preside la Comisión Contra la Violencia, dijo que presentará una nota para que no se autorice el evento y fue más allá: denunció que tanto Milei como su candidata a Vicepresidenta quieren preparar las condiciones para un "indulto a los genocidas de la dictadura".

"Estamos en presencia de un acto político reaccionario en defensa de los genocidas de la dictadura y del terrorismo de Estado. No tenemos dudas que la actividad se inscribe en una campaña por lograr la libertad de estos genocidas, a quienes Villarruel viene defendiendo desde hace años", dijo Solano en un comunicado de prensa.

Y agregó: "Un indulto a los genocidas sería un paso necesario para volver a utilizar a las FFAA en la represión interior", afirmó Solano y analizó que "por todas estas razones repudiamos este acto y junto a las organizaciones de derechos humanos estamos analizando medidas de acción para el próximo lunes".

La legisladora Alejandrina Barry (PTS/FIT), e hija de desaparecidos, también consideró el evento como "una verdadera provocación a 40 años del fin de la dictadura para reivindicar y promover la impunidad de los crímenes más atroces del terrorismo de estado".

La subsecretaría de Política Estratégica bonaerense y también hija de desaparecidos, Victoria Donda, se preguntó: "¿Ahora reivindican el terrorismo de Estado en la Legislatura porteña" ¿En serio"".

Desde la Asociación Docente de la ciudad de Buenos Aires (Ademys) adhirieron al repudio del EMVyJ y adelantaron que también estarán presentes el lunes en la manifestación de rechazo a la iniciativa.

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) Nacional, y su secretario general, Hugo Yasky, expresaron también su repudio y preocupación de que la Legislatura porteña sea que "brinde y garantice un espacio para estos discursos que "van en contra del fortalecimiento de los valores democráticos fundamentales".

Por su parte, los integrantes de la Asociación Víctor Basterra de Sobrevivientes y Testigos de la ESMA emitieron un comunicado en el que expresaron su "más enérgico repudio y rechazo al acto negacionista del Terrorismo de Estado, a desarrollarse el día lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la pretendida consigna de 'homenaje a las víctimas del terrorismo'".