La filósofa Hannah Arendt dejó una de las definiciones más influyentes del siglo XX sobre los derechos humanos: la idea de que su esencia radica en el “derecho a tener derechos”, formulada en su obra más reconocida, Los orígenes del totalitarismo. Publicado en 1951, el libro analiza el surgimiento de los regímenes totalitarios y las consecuencias políticas de la pérdida de ciudadanía, un fenómeno central en su pensamiento. A partir de ese contexto histórico, Arendt advirtió que millones de personas quedaron fuera de toda protección jurídica tras las transformaciones políticas globales del siglo XX. En ese sentido, según escribe en Los orígenes del totalitarismo, los derechos humanos no son efectivos por sí solos, sino que dependen de la existencia de una comunidad política que los reconozca y garantice. Hannah Arendt nació en Hannover en 1906 y murió en Nueva York en 1975. De origen judío, se formó en las universidades de Marburgo, Friburgo y Heidelberg, donde obtuvo su doctorado bajo la dirección de Karl Jaspers. Durante su formación tuvo como maestros a pensadores como Edmund Husserl y Martin Heidegger. La llegada del nazismo al poder en 1933 la obligó a abandonar Alemania y exiliarse en Francia. Tras la ocupación alemana en 1940, fue internada y posteriormente logró huir hacia Estados Unidos, donde se estableció definitivamente y se nacionalizó en 1951. Allí desarrolló su carrera académica, enseñando teoría política y colaborando con diversas publicaciones, según detallaron Tomás Fernández y Elena Tamarola en la biografía publicada por Biografías y Vidas. En Los orígenes del totalitarismo, Arendt explica que la humanidad tomó conciencia del problema de los derechos cuando “millones de personas habían perdido y no podían recobrar estos derechos por obra de la nueva situación política global”. En ese marco, sostiene que: “Llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos (…) y de un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada”. Según desarrolla la propia autora en esta obra, esta idea surge al analizar la situación de los apátridas, quienes al perder su ciudadanía quedaron excluidos de toda protección legal. Para Arendt, esto implica también la pérdida de aspectos esenciales de la vida humana, como la capacidad de acción política, la palabra y la pertenencia a una comunidad. En Los orígenes del totalitarismo, Arendt sostiene que los regímenes totalitarios se basan en una interpretación de la ley como “ley natural”, utilizada para justificar la persecución y exterminio de grupos considerados prescindibles. La autora analiza estos procesos a partir del estudio del antisemitismo, el imperialismo y el desarrollo de las sociedades de masas. Tal como recoge la biografía de Hannah Arendt elaborada por Biografías y Vidas, la obra busca explicar cómo la desintegración de los Estados nacionales y el auge de estructuras burocráticas permitieron el surgimiento de sistemas de control extremo, como los campos de concentración. Además de este libro, Arendt publicó títulos fundamentales como La condición humana (1958), Eichmann en Jerusalén (1963) y Sobre la violencia (1970), en los que continuó reflexionando sobre el poder, la política y la responsabilidad individual. La frase “el derecho a tener derechos” sigue siendo una de las más citadas en debates contemporáneos sobre ciudadanía, migraciones y derechos humanos. Su vigencia radica en señalar un problema estructural: los derechos no existen por sí solos, sino que dependen de una comunidad política que los reconozca y garantice. En palabras de Arendt, la pérdida de ese marco implica también la pérdida de las condiciones básicas de la vida humana, como la palabra, la acción y la pertenencia. Una advertencia que, décadas después, continúa interpelando al mundo.