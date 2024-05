Presentan un plan para financiar la moratoria previsional y aumentar la jubilación mínima sin generar déficit

En medio del debate en el Congreso por la Ley Bases que puede poner fin a la moratoria en las jubilaciones y dejar a 247.000 mujeres en riesgo, se presentó una alternativa que plantea recursos fiscales para compensar el gasto adicional , así como también los puntos a tener en cuenta para una reforma previsional.

En la reunión de los ejecutivos de financias de IAEF, Javier Milei anticipó que vetará cualquier ley que salga del Congreso que genere un aumento del gasto público. En ese marco, la propuesta de un grupo de economistas sacó las cuentas y presenta una fuente de financiamiento para sostener la moratoria.

"Lo que el gobierno nacional se "ahorra" si deroga la moratoria es menos que lo que deja de recaudar cada año al condonar el impuesto a las ganancias a jueces y magistrados ", indicó el trabajo de Futuros Mejores, a cargo de los economistas Lucía Cirmi, Tomás Lukin y Lisandro Cometta.

En ese marco, advierten que, si se recupera un tercio de las exenciones tributarias, "se podría financiar un aumento del 20% para todos los jubilados de la mínima, sin excluir a nadie".

En tanto, en las comisiones de Diputados se avanzó con una serie de dictámenes y un pedido de sesión de la oposición para el 4 de junio para la movilidad jubilatoria.

*Sin las moratorias, sólo el 55% de las personas mayores se hubiera podido jubilar y si se quita ahora 247 mil mujeres de más de 60 años quedan sin jubilación. Los trabajadores informales también aportan ya que el 25% del presupuesto de la seguridad social proviene de impuestos que ellos pagan (IVA, cigarrillos, etc)", evaluaron los economistas.

Cobertura

En el tiempo, sostener los aumentos y la mayor cantidad de beneficiarios presionan al sistema previsional. Pero en el marco del debate de cara a una reforma, el informe detalla que en el mundo la inclusión previsional está en aumento (la cobertura global subió del 54% al 77% en 10 años) y los países "hacen política para que los años de cuidado de niños cuenten a la hora de jubilarse".

En ese marco, más del 40% de la población no tiene un trabajo registrado, mientras que también es necesario debatir sobre el trabajo de cuidado no remunerado que explica por qué las mujeres no llegan a cubrir los años de aporte.

El think tank Cippec planteó la semana pasada su propuesta para la reforma previsional y consideró que la moratoria es un "parche a un problema estructural". Los últimos datos -provenientes del 2021- marcan que la proporción de quienes accedieron a ese beneficio es de 69%, la más alta desde 2016.

Reforma previsional | Cómo es la propuesta de CIPPEC en manos del FMI y el Gobierno - El Cronista

La reforma previsional y los sistemas de capitalización

El gobierno planteó la posibilidad de que vuelvan los sistemas de capitalización privados que en los 90s se conocieron como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), en un esquema que podría ser mixto pero que todavía no se detalló.

"Los sistemas públicos de reparto son más sólidos ante crisis que los privados de capitalización", indicaron los economistas de Futuros Mejores en base a datos de la OIT. "La discusión internacional no es privatizar sino mejorar el sistema público", agregaron.

Entre las propuestas que enumeran para consolidar el sistema previsional, plantean que es necesario buscar nuevas fuentes de sostenibilidad gravando rentas extraordinarias y mejorar la administración tributaria para captar flujos ilícitos.

Los reclamos del FMI también juegan en la hoja de ruta para cambiar el sistema previsional

A eso suman armonizar diferencias entre regímenes previsionales e incluir cláusula gatillo por salario real en la fórmula de movilidad para evitar la licuación de los ingresos.

El sistema de capitalización privada, en ese marco, puede ser un "aporte complementario", plantean los economistas, con la "contención a quienes pueden y quieren aportar más a través de la colocación de sobrante en sistemas privados complementarios, que aporten contribución extra para el sistema público".

Los pedidos del FMI

Por otra parte, también señalan que se debe "evitar realizar la reforma de edad jubilatoria exigida por el FMI en un contexto recesivo. Debe ser en crecimiento y progresiva", indicaron. El Fondo Monetario reclama que se mejore la sustentabilidad del sistema y mostró su rechazo a la moratoria -en varios informes en el marco del acuerdo Stand By y su renegociación-.

Jubilaciones y moratoria: cuál es el sector más perjudicado con los cambios

El Fondo también considera que el grado de cobertura previsional es alto en la Argentina y advierte que los esfuerzos deberían concentrarse en la primera infancia.