Debate por la reforma previsional y laboral: la propuesta en manos del FMI y el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei tiene pendiente una propuesta de una reforma integral del sistema previsional de cara a los próximos meses, una vez finalizadas los debates legislativos por la indexación del haber jubilatorio y la quita de la moratoria. Aun así, desde el Ejecutivo no han surgido mayores novedades sobre cómo se prevé ejecutar .

Ambas cámaras del Congreso están tratando diferentes proyectos que tocan en algún punto la cuestión previsional . Mientras que en las comisiones de Diputados se avanzó con una serie de dictámenes y un pedido de sesión de la oposición para el 4 de junio para la movilidad jubilatoria, en el Senado está en tratamiento la Ley Bases, que tiene dentro de su articulado la derogación de la Ley 27.705 de moratoria y la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

Desde la administración libertaria prevén abrir el debate para una reforma integral del sistema previsional una vez finalizado el debate de la Ley Bases. Se trata de una nueva búsqueda por la eficientización del gasto, dado que en la seguridad social se ejecuta más del 45% del gasto y, dentro de ella, las prestaciones previsionales configuran el 60% del total .

Esta discusión se da en el marco del cambio demográfico por el que transita la Argentina. mientras que la mortalidad ha marcado un descenso paulatino en las últimas décadas -signado por el aumento de la esperanza de vida-, la tasa de fecundidad ha descendido en los últimos 8 años más rápido que en las seis décadas anteriores.

Según estimaciones realizadas por CIPPEC, estas tendencias implican que la sociedad envejecerá de manera sostenida, dado que en 1990 un 8,7% de la población tenía más de 65 años, hoy esa cifra es de 12% y a fin de siglo llegará al 32%. "La ‘tasa de dependencia', es decir, cuántos mayores de 65 años hay por cada 100 adultos de 20 a 64 años, crece muy rápidamente: era de 27 en 1990, 21 en la actualidad y llegaría a más de 60 en 2100", describieron .

A pesar de que el sistema previsional argentino mantiene una alta cobertura que alcanza a más del 90% de las personas mayores, desde el think tank remarcaron -en contraparte- este logro convive con dos problemas: la equidad interna y la sostenibilidad.

"El sistema actual establece una barrera de 30 años de aportes en un contexto de alta informalidad laboral y cuenta con más de 200 regímenes de excepción (que representan el 50% del total de beneficios). Es necesaria una reforma integral que actualice algunos aspectos, como las condiciones de acceso a la jubilación, la fórmula de cálculo de los haberes iniciales y la movilidad de esos haberes ", sintetizaron en la mesa ejecutiva de CIPPEC.

La propuesta de reforma laboral

Desde esa entidad preparan la presentación de una propuesta de reforma que abarque a todo el sistema previsional. Según desprenden, fue la razón principal de una audiencia con la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath; y también fue conversada con distintos funcionarios del Gobierno, aunque sin certezas sobre si será tenida en cuenta parcial o totalmente.

Una de las principales bases de la reforma que impulsan está en dejar de aprobar regímenes de excepción y de repensar qué tipos de rubros ameritan tener un esquema diferenciado. Además, proponen determinar que más regímenes se integren al esquema general .

Por el lado del régimen general, CIPPEC impulsa el freno de las moratorias permanentes, establecer un componente universal similar a la actual PUAM para residentes en edad de retiro y establecer un componente contributivo que premie los aportes reales realizados al sistema a lo largo de la vida laboral.

¿Qué consideraciones hay al respecto de la suba de la edad jubilatoria? Los previsionalistas de CIPPEC alegan que se trata de una cuestión que no resuelve la matriz del problema. "El fondo de la cuestión es que no hay que poner el piso de años de aporte. Hay que generar incentivos para que la gente quiera trabajar más tiempo y no obligarla a hacerlo. La cuestión es la suba de la edad efectiva", explica uno de sus referentes.

Según explican, el nuevo modelo tiene un piso universal, y luego un adicional contributivo basado en todos los años aportados por la persona. "Esto da una distribución más progresiva e igualitaria de los recursos contribuidos al sistema", afirman. Bajo esta recomposición de los diferentes sistemas y la redistribución equitativa de los fondos, CIPPEC calcula que los cuatro quintiles menos pudientes tendrán subas en el haber promedio; mientras que el quintil superior será el único desfavorecido.

Como último punto, desde el think tank creen conveniente que la actualización del haber se indexe por inflación y que permita mantener el poder de compra de las jubilaciones. En simultáneo, consideran que se debe discutir una vía para la recomposición del poder de compra de la tercera edad.

La moratoria es considerada por diferentes técnicos de CIPPEC como un "parche a un problema estructural". Los últimos datos -provenientes del 2021- marcan que la proporción de quienes accedieron a ese beneficio es de 69%, la más alta desde 2016.



El Gobierno impulsa en la Ley Bases la derogación de la Ley 27.705 de moratoria previsional (artículo 227) y la creación de una nueva "Prestación de Retiro Proporcional". Desde CIPPEC coinciden con esa primera medida, aunque piden que se condicione un plazo estipulado para que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley de reforma integral del sistema .

El segundo artículo, en tanto, es catalogado de "problemático" por los propios técnicos de la entidad: "Intenta atacar problemas reales, pero al hacerlo crea otros". Entre varios aspectos destacados, alegan que el mantenimiento del corte discrecional de 30 años de aporte no soluciona las inequidades entre los que cumplen -y los que no- los aportes.