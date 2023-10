Petroleros anuncian paro por faltantes de nafta y apuran a las empresas a "normalizar" la situación en apoyo a Massa

En el marco del desabastecimiento de nafta que sufre buena parte del país, el sindicato de Petroleros anunció un paro total de sus actividades para este miércoles en "total apoyo" al candidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa "para normalizar el sector".

La medida fue anunciada este domingo por la noche por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa , el cual señala en su comunicado el apoyo a Massa "para normalizar el sector de venta de combustibles en todo el territorio nacional y el anuncio de aumento del corte de biocombustibles en naftas y gasoil".

Además, también dieron su visto bueno al "cierre de las exportaciones anunciado por Massa para la medianoche del martes" en caso de que no se normalice la provisión de combustibles a nivel nacional antes de dicha fecha.

En este sentido, advirtieron a las empresas del sector: "Si continúan castigando a los argentinos nuestra organización sindical iniciará un paro total de actividades con afectación de producción a partir del miércoles".

De continuar con el conflicto luego del miércoles, los Petroleros detallaron que a partir de las 06 horas de dicha jornada ya se activará el "paro total de actividades en la cuenca neuquina", con "25 mil trabajadores de pie en defensa de todo un país".

Los Petroleros podrían parar si no se resuelve el faltante de combustibles.

Además, este señala que "debe quedar claro que operadoras, refinadoras y exportadoras están incumpliendo con los alcances de la Ley 17.319 que propugna el autoabastecimiento y permite exportar los saldos con importantes beneficios".



Según señalaron las empresas en un comunicado conjunto, la escasez se explica por diversas razones, entre ellas, el atraso de los precios locales en contraste con los internacionales -con una diferencia en torno al 40%- y la dificultad para importar debido a la falta de dólares en las reservas del Banco Central.

Tal como publicó El Cronista, las petroleras quieren un aumento de al menos el 20% para cerrar la brecha entre los precios del canal mayorista (hoy más caro, cuando lo usual es que sea al revés) y el minorista.

En este contexto, este domingo Massa amenazó a las empresas del sector con un mensaje desde Tucumán, donde asistió a la jura del nuevo gobernador Osvaldo Jaldo: "Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque, primero, el petróleo de los argentinos es de los argentinos, no van a poder sacar un barco de exportación".

Es por esto que los Petroleros dieron su apoyo al ministro y afirmaron que "es un sinsentido que de manera permanente se hable de récords de producción y al mismo tiempo no haya naftas". Y sumaron una nueva crítica: "Vemos que los beneficios son siempre para los mismos: los que ahora especulan y muestran su peor cara, la de la avaricia".

"Las cuestiones electorales y la especulación empresaria no pueden tomar de rehenes a todo un país. En la argentina del futuro no hay espacio para oportunistas y mezquinos", cierra el comunicado.