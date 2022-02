Para Alfonso Prat Gay el Gobierno "no tiene vocación de cumplir" el acuerdo con el FMI

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aseguró este martes que el Gobierno "no tiene vocación de cumplir" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó al Ejecutivo Gobierno por no haber cerrado el acuerdo hace dos años y "dejar todo para el final".

Para el exfuncionario de Cambiemos, "ni el Gobierno cree que pueda cumplir con los compromisos que va a asumir con el Fondo, porque tiene mucha división interna".

Alfonso Prat-Gay picante contra Cristina Kirchner por la deuda con el FMI: reveló en detalle qué hizo cuando tenía la lapicera



En diálogo con el periodista Pablo Rossi en el programa "Esta mañana", que se emite por Radio Rivadavia, y en relación al anunciado acuerdo con el Fondo, Prat Gay señaló que "estamos simplemente frente a un paso burocrático para zafar, que nos va a tener cada tres meses con la evaluación de las metas".

El exministro de Cambiemos salió a "pegarle duro" al Gobierno por no haber arreglado con el FMI hace dos años.

En relación a lo que se busca con el acuerdo, el extitular de Hacienda consideró que "todos los Gobiernos aspiran a reestablecer la confianza cuando se firma un acuerdo con el FMI, pero en este caso no hay ninguna chance, porque este Gobierno no tiene vocación de cumplir".

Prat Gay: el país sigue atravesando la crisis de 2001 pero con 14 años de populismo más



En ese sentido precisó que " no hay que esperar nada bueno " y avanzó un paso más al decir que "todo indica que, en estas circunstancias, el plan lo terminó escribiendo el Fondo Monetario. Por eso es tan difícil pensar que lo vayan a cumplir".

Qué dijo sobre el Fondo Monetario

Para Alfonso Prat Gay las actuales negociaciones con el FMI, como mínimo, llegan tarde . Tras considerar que el acuerdo "podría haberse firmado hace casi dos años", responsabilizó a la Casa Rosada por esa demora.

"Como es habitual en este Gobierno, dejan todo para el final. Y el final es el 22 de marzo, donde hay un vencimiento del préstamo de 2018 y la Argentina no tiene las reservas para pagar", fustigó.

Para Prat Gay, a lo largo de estos dos años el FMI "hizo lo que sabe hacer muy bien: se hace el distraído y mientras tanto, cobra", y agregó que "la Argentina durante este Gobierno pagó más de u$s 7000 millones a ese organismo".



Para Prat Gay, Alberto Fernández piensa una cosa pero le dice otra a Cristina, y no sólo con el Fondo.

Además, apuntó que "desde el primer día se sabía que si este Gobierno quería arreglar con el Fondo Monetario, iba a necesitar una situación excepcional. Pero Alberto Fernández siempre quiere quedar bien con Cristina y entonces, dice una cosa cuando en realidad piensa otra . Y el FMI no es una excepción".

Qué se necesita para regenerar la confianza

El exministro admitió que el acuerdo de 2018, por el cual el FMI giró u$s 44.000 millones a la Argentina, terminó "hundiendo" a Mauricio Macri. "Eso es lo que no entiende este Gobierno y creo que debería cambiar su discurso", enfatizó.

Para el economista, a nivel macroeconómico " la discusión no es ajuste sí o no. Esa es una discusión que atrasa . Tiene que haber un plan de estabilización para recuperar la confianza y un plan de desarrollo para producir más".