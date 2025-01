Dólar: el "gran temor macroeconómico" que persigue a Milei, según esta reconocida economista

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de inflación de diciembre. Según anticiparon diferentes consultoras, la suba de precios en el último mes del año podría ubicarse entre 2,2% y 2,9%.

Desde el Gobierno esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga en la zona del 2,5% , lo que implicaría que -según afirmó el presidente Javier Milei- el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría reducir la devaluación del dólar oficial al 1% mensual.

En ese sentido, María Castiglioni aseguró en diálogo con El Observador que esta medida beneficiaría a que la tasa de inflación desacelere más rápido .

"Esto tiene que ver con una cuestión de corto plazo. A un ritmo menor, ayuda a que todos los bienes puedan desacelerar más rápido ", sostuvo la directora de C&T Asesores Económicos.

Y recordó: "Las variaciones del tipo de cambio tienen un efecto muy fuerte en los precios. Básicamente miramos el dólar para fijar precios ".



Inflación: qué impacto tendrá una reducción del crawling peg

Si bien consideró que la inflación "aún sigue alta en comparación con el resto del mundo" , la economista valoró que el objetivo del Gobierno sea abrir la economía y quitar restricciones.

Por lo tanto, una potencial reducción del crawling peg al 1% mensual influiría en un fuerte avance en la desaceleración del IPC. No obstante, Castiglioni advirtió que "no todos los precios reaccionan instantáneamente", por lo que el tipo de cambio real podría no acomodarse o volver a encarecerse .

Castiglioni aseguró que la tasa de inflación podría desacelerar a un mayor ritmo si se reduce el crawling peg

"El gran temor macroeconómico es si se puede sostener este nivel del tipo de cambio. Es decir, si hay suficientes dólares para la demanda de dólares que hay en una economía donde la moneda se fortalece ", agregó la economista.

Actualmente, indicó que "no es un problema porque el BCRA está comprando dólares en el mercado oficial" y parecería que "no hay tantos sobresaltos" en el mercado del dólar blue y los financieros .

Incluso, para que Argentina logre ser competitiva en materia de precios, reveló cuáles son las tres medidas en las que debería avanzar el Ejecutivo: corregir distorsiones, bajar regulaciones y eliminar impuestos.

Inflación de enero: de cuánto sería el IPC, según María Castiglioni

Mientras la directora de C&T Asesores Económicos asegura que la inflación de diciembre se ubicará entre 2,5% y 2,8%, también anticipó que el IPC de enero " se está comportando muy moderado".