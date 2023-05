Milei tiene en secreto su hombre en la Provincia y le ofreció a El Dipy ser candidato en La Matanza

El precandidato a presidente Javier Milei y La Libertad Avanza en su conjunto atraviesan semanas claves en el marco de la definición de las candidaturas en diferentes distritos provinciales y municipales. En un poco más de un mes todas las fuerzas nacionales deberán presentar el cierre de sus listas de cara a las PASO, y en breve se conocerán nombres claves, aseguran.

De manera reciente, el economista libertario reveló que la diputada nacional Victoria Villarruel será su compañera de fórmula presidencial, secundándolo por segunda ocasión consecutiva, ya que también se presentaron conjuntamente como candidatos en los comicios de 2021.

El catastrófico pronóstico del gobierno nacional si gana Javier Milei



Sin embargo, esta no fue la revelación más significativa. En la previa de las dos jornadas de elecciones que ocurrieron este mes, el espacio comunicó a través de sus redes sociales que no avalarían la presentación de candidaturas provinciales que no hayan sido autorizadas previamente por el mismo Javier Milei , las cuales definitivamente afloraron en los últimos meses, dados los altos niveles de conocimiento público que mantiene.

La jugada se implementa por dos factores clave: por un lado, desde la emergencia de las pretensiones electorales del economista mediático se sabe que no cuenta con una estructura equiparable a las fuerzas más importantes en los 24 distritos subnacionales de la Argentina.

Karina Milei y Javier Milei, el dúo que conduce los hilos de La Libertad Avanza.

Por el otro, tampoco cuenta con los nombres: a excepción de Martín Menem en La Rioja y Ricardo Bussi en Tucumán -quienes, al margen de su capacidad política, portan apellidos ampliamente significativos en sus terruños - las pocas figuras elegidas por Javier Milei y su hermana Karina tienden a tener un umbral de conocimiento bajo.

Así es que a través de esta decisión buscan evitar el aval de dirigentes de poca confianza para el armado nacional y sin el disciplinamiento partidario necesario. Meses atrás, uno de los articuladores más significativos del partido ya le advertía a El Cronista acerca de "trepadores" en diferentes distritos claves como Santa Fe.

Allí y en Córdoba no presentarán candidatos a gobernador, una decisión arriesgada pero basada en la resignación de que Milei será el único factor del desempeño del espacio a nivel nacional, sin esperar que el corte de boleta incida de manera significativa.

¿Anuncios inminentes para la Provincia de Buenos Aires?

Una novedad afloró en las últimas horas: la Provincia de Buenos Aires no correría la misma suerte . Incluso le fue confirmado a El Cronista que Milei "tiene diálogo avanzado para que El Dipy sea su candidato a intendente de La Matanza" .

El músico de cumbia, reconocido en los últimos años por sus posturas en contra el kirchnerismo, todavía no confirmó su presencia en las listas de "El León", pero creen que en los próximos días podría cerrarse.

El Dipy.

"Javier se lo propuso. Tienen mucha interacción y le recomienda autores de la escuela austríaca", dijo un vocero del economista a este medio. Otro referente del espacio remarcó al unísono que "Milei ya lo tiene como candidato", pero según averiguaciones de este diario, el músico todavía se muestra reacio, al menos ante las consultas públicas.

"La Matanza, capital nacional del peronismo", refrendaban unas banderas en el acto encabezado por Máximo Kirchner el último sábado. Los libertarios buscan poner en discusión aquel lema y comprobar la hipótesis acerca de que su intención de voto se mantiene en constante crecimiento en el conurbano bonaerense, tanto en sectores socioeconómicos bajos como altos.

¿Hay candidato a Gobernador?

A la espera de la confirmación de El Dipy, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la versión de que ya se definió el candidato a gobernador bonaerense.

"Ya tenemos el nombre" , se escuchó decir en una reunión llevada a cabo este martes. El nombre aún permanece bajo numerosas llaves y son pocos quienes conocen el nombre.

El kirchnerismo plantea "una guerra" mientras espera el 'dedazo' de Cristina



En este caso, la jugada interesa más a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos: la interna carnal que atraviesa la coalición es altamente sensible a la acumulación de figuras que dispersen el voto contra Axel Kicillof, o quien se busque presentar en caso de que el actual mandatario sea electo como el flamante precandidato a presidente del oficialismo.