El economista Carlos Melconian lanzó una serie de críticas sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, tras el cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE y en pleno debate de la reforma laboral. El expresidente del Banco Nación reconoció avances en el programa de estabilización del Gobierno, pero fue categórico al señalar el límite de ese proceso y reclamar un “shock”. “En algún momento esto va a requerir un shock de cómo seguimos... los logros van languideciendo si no le vas metiendo gas”, indicó en una entrevista con Radio Con Vos. En ese marco, el economista también cuestionó el estilo del equipo económico. Sin nombrar directamente al ministro Luis Caputo, Melconian usó una metáfora futbolística para señalar que el Gobierno tiene demasiados “camorreros” y pocos constructores, y opinó que son “al pedo” las provocaciones hacia los empresarios. Melconian habló de la “reconversión” que vive la Argentina y reconoció, como dice el Gobierno, que “lo que había no iba más”. Sin embargo, trazó una línea roja sobre el extremismo. El economista se metió en el debate por el proteccionismo y criticó la falta de equilibrio del gobierno. “Como en todos los procesos fundamentalistas y de extremo, quien lleve adelante esa bandera tiene que ser una persona que por lo menos mantenga un equipo equilibrado y que pueda decir ‘esta joda, como fueron 80 años, no puede continuar’. Pero a una joda no se le puede responder con el otro extremo”, planteó. "Si a lo que no funcionaba vos le metés enfrente en el otro extremo otra cosa, terminás haciendo un zafarrancho”, advirtió. “Yo me pongo primero en la fila de que lo que había no iba más, Pero esto no puede estar en manos de extremistas”, remató. En lo político, Melconian trazó un paralelo con la transición democrática: así como la democracia tuvo que encontrar un “sistema equilibrado” tras los años de terrorismo y dictadura, la economía necesita lo mismo. “Lo que no dio es respuesta económica todavía”, sentenció, dejando en claro que para él el equilibrio institucional existe, pero el económico sigue pendiente. Melconian planteó con crudeza su visión sobre el peligro de no hacer correcciones a tiempo. Sostuvo que los programas de ajuste ortodoxo sin un “shock expansivo inicial” —como el que tuvo la convertibilidad o el Plan Austral— se vuelven tortuosos". “En algún momento esto va a requerir un shock de cómo seguimos”, advirtió. Y para graficar hasta qué punto la gradualidad puede convertirse en un problema, recordó que incluso los gobiernos militares fracasaron con programas similares. En esa línea, Melconian criticó que el oficialismo “construye su relato sobre la base del petróleo, de lo extractivo, del carry y qué sé yo”, y destacó que hubo logros “porque lo otro no iba más”. “Los logros van languideciendo si no le vas metiendo gas”, alertó. Para Melconian, el modelo necesita además recuperar lo que llamó “la pátina heterodoxa, la empatía, el diálogo”. Sin nombrar a Milei, señaló que la experiencia de Macri demostró que la sola presencia de un presidente no genera inversión: “Eso no pasa”.