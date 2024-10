Mar del Plata: Guillermo Montenegro denuncia una semana de piquetes y le apunta Grabois

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, responsabilizó a Juan Grabois por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realiza desde hace siete días frente al predio del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) en Mar del Plata. Según Montenegro, el MTE "tiene de rehenes a los vecinos de la ciudad".

Montenegro informó que ya se realizaron cinco presentaciones judiciales para que se levante la protesta y se garantice el libre ingreso y egreso al predio. "Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos", afirmó Montenegro durante una conferencia de prensa.

La medida de fuerza es llevada a cabo por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE, quienes exigen que se acondicione el predio ubicado en las calles República del Líbano y Alberti con la construcción de un baño y un playón.

Montenegro subrayó: "Bajo extorsión nosotros no podemos realizar ningún tipo de diálogo. Esto no está bien, no podemos tener de rehenes a los vecinos". Además, afirmó: "Este bloqueo lo está llevando adelante el MTE, es Grabois, el mismo que hace unos años tomó 140 hectáreas de nuestra ciudad en la primera línea frente al mar".

No busco título, busco solución. Por eso fui a la justicia frente al bloqueo del MTE. Soy anti mafia. Donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente. pic.twitter.com/GriNzkx2zA — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 28, 2024

Según el jefe comunal, el bloqueo genera serios inconvenientes en materia de sanidad, impidiendo la correcta limpieza de basurales, fumigación y prevención del dengue, entre otras tareas. Aunque el viernes los manifestantes permitieron la circulación de algunos vehículos tras la intervención de la Justicia local, la situación empeoró el domingo por la noche con un incendio en Sierra de los Padres.

Montenegro subraya que los guardarparques no pueden disponer de los vehículos ni las herramientas necesarias para luchar contra el fuego debido a la medida de fuerza. Marcelo Ragonese, director de Gestión Ambiental de Emsur, y Natalia Martino, bióloga del Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques de Mar del Plata, alertaron sobre "la situación crítica de riesgo de incendio forestal en la Reserva Natural Laguna de los Padres". Advirtieron que "el cuerpo de guardaparques está realizando el apagado de fuegos a pie debido a la falta de movilidad por no poder retirar los vehículos de la sede del Emsur".

Frente a esta situación, la apoderada del Emsur, Laura Muñóz Mora, presentó un escrito ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata para que se dicte una medida cautelar "a los fines de poder combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres, siendo imposible llegar a pie y necesario utilizar los vehículos".