La duda de los intendentes peronistas tras el "operativo clamor": ¿seguir a Cristina o desafiar su conducción?

Cristina Fernández de Kirchner había levantado el perfil en las últimas semanas, primero subiéndose a un ring discursivo con el presidente Javier Milei y después con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Mientras propios y extraños comenzaban a preguntarse por la posibilidad de una candidatura legislativa en 2025, los dirigentes más cercanos a su figura lanzaron un "operativo clamor" para que participe en las internas justicialistas. Sin embargo, una parte del peronismo guarda silencio y otros trabajan en planes alternativos para la conducción partidaria.

El senador y uno de los líderes más encumbrados de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro , fue uno de los primeros que ayer por la noche se lanzaron a pedir que Cristina presida por primera vez el Partido Justicialista. Si bien la también exvicepresidenta se había negado a competir en 2023 diciendo que había sido proscripta por la Justicia y aun guarda silencio, la cercanía que mantiene con De Pedro hace difícil imaginar que pueda haber un renunciamiento a la idea de tratar de conducir el PJ.

"Entiendo que juega, sobre todo en base a lo que contó Mayans hoy a la mañana", dijo una fuente de La Cámpora a El Cronista en relación a las comentarios que realizó el senador José Mayans, quien afirmó que "Cristina está con ganas de trabajar".

Ayer por la noche, en cuestión de minutos, muchos dirigentes salieron a apoyar la candidatura al PJ. En esa lista se pueden contar al dirigente sindical Victor Santamaría, los senadores Juliana Di Tulio, Martín Doñate y José Neder, la diputada Blanca Osuna y el exjefe de Gabinete, Agustín Rossi.

La nómina fue engrosada, además, por jefes comunales bonaerenses. Allí estuvieron las palabras de Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurligham) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), los tres primeros, militantes de La Cámpora, y el cuarto uno de sus aliados en el sur del conurbano bonaerense.

Hoy nuestro país está en manos del antiperonismo más cruel y salvaje. Pero llegó el momento de recuperar al peronismo para que la palabra Esperanza deje de ser un enunciado en boca de algunos dirigentes y sea realmente la construcción de un proyecto de país que saque a la... pic.twitter.com/csAkUf10eq — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) October 4, 2024

También Gustavo Menendez (Merlo), Marina Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar). Ariel Sujarchuk (Escobar), replicó el mensaje de De Pedro.

Pero en política, los silencios pueden ser tan estruendosos como los apoyos. Está esa otra lista está integrada por dirigentes que, o se oponen a la intervención de Cristina sobre el PJ nacional o que vienen marcando sus diferencias políticas desde hace mucho tiempo o se encuentran pivoteando entre la figura de la expresidenta y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El ex ministro de Justicia de Cristina y jefe comunal platense, Julio Alak; el ex secretario de ambiente y titular del Ejecutivo de Berazategui, Juan José Mussi; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el de Morón, Lucas Ghi, no se expresaron.

Sin embargo, hay dos casos que se destacan por sobre el resto. El primero es el del matancero Fernando Espinoza, un histórico dirigente muy cercano a los Kirchner. La exvicepresidenta visitó esta semana el distrito más populoso del conurbano bonaerense y no se reunió con ese intendente que, para colmo, acumula denuncias en su contra por el abuso de una mujer.

Espinoza, con problemas en la Justicia, guardó silencio sobre la candidatura de Cristina

El otro caso es el de Jorge Ferraresi, el jefe comunal de Avellaneda, quien desde hace meses impulsa el posicionamiento de Axel Kicillof como líder del Peronismo de cara al 2027. El ex ministro de Hábitat del gobierno de Alberto Fernández ya ha encabezado actos y reuniones en los que ha desafiado, sin pelos en la lengua, las decisiones políticas que se tomaron en los últimos años, entre ellas, la candidaturas de Daniel Scioli. Aunque apunta a la figura de Máximo Kirchner, por elevación, le pega a quien fuera dos veces presidenta.

El intendente de Avellaneda, además, desafía a todo camporista que se le cruce, incluyendo a sus colegas y vecinos Julián Álvarez y Mayra Mendoza. En ese rumbo ha criticado la manera en que construye política esa agrupación y, por sobre todo, responde a las críticas que ese sector hace contra Kicillof. Ferraresi confirmó que la semana que viene se mostrará con el gobernador Ricardo Quintella. El riojano, a través de su abogado, confirmó que será candidato por la presidencia del Justicialismo Nacional. Habrá que esperar para saber si se enfrentará a Cristina o, en todo caso, si mantendrá su postulación cuando la expresidenta confirme su participación.