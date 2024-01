El bloque que puede definir su aprobación: quiénes son y qué proponen a LLA

Una de las bancadas que podría definir el futuro de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos afila el lápiz para hacerle llegar a La Libertad Avanza una serie de propuestas para darle su aval al mega proyecto. Se trata del bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, la bancada de 23 diputado s que, además, le propondrá a Martín Menem, presidente de la Cámara, una opción para agilizar el trámite, con el foco puesto en la emergencia económica.

Mientras el debate de la Ley ómnibus sigue corriendo en la Cámara de Diputados, la bancada que lidera Miguel Ángel Pichetto se viene reuniendo con los distintos sectores alcanzados por el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El bloque, que suma 23 diputados y que podría ser determinante para que el megaproyecto no naufrague, está elaborando -en base a esos encuentros- un punteo con las principales modificaciones que le harían a la iniciativa para darle luz verde en el recinto. En un Congreso hiperfragmentado , y en el que La Libertad Avanza cuenta con apenas 38 diputados, cada voto cuenta.

Pichetto lidera "el bloque del quórum", como les gusta decir a algunos de los integrantes de esa bancada. Lo explican de la siguiente manera: s uponiendo que el oficialismo lograra seducir a la totalidad del PRO, la UCR, Innovación Federal y las bancadas los provinciales, aún se ubicarían un par de bancas por debajo del quórum de 129 que se necesita para poner en marcha una sesión.

Es por eso que el acompañamiento de Hacemos Coalición Federal (HCF) sería decisivo el 25 de enero, día en el que La Libertad Avanza aspira a darle media sanción al megaproyecto que, entre otros ítems declara 11 emergencias, delega facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por dos años (prorrogable por dos años más), suspende la fórmula de movilidad previsional e impulsa una reforma electoral, entre tantos otros ítem.

Al igual que el PRO y la UCR, así como también Innovación Federal, en HCF no están dispuestos a darle un "cheque en blanco al oficialismo" . Es por eso que desde la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados, el espacio en el que conviven Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy, entre otros, vienen reuniéndose con diferentes sectores alcanzados por la iniciativa.

Los encuentros incluyeron desde el excandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois hasta asociaciones de médicos, sectores del biocombustible, CGT, CTA, defensa de consumidores, molinos harineros, petroleros, federación de bibliotecas. También hubo reuniones con sectores de la pesca en la casa de Chubut, que organizó el gobernador de esa provincia, Ignacio 'Nacho' Torres. Asimismo, escucharon las posturas de farmacéuticos y sectores agropecuarios y yerbateros.

En base a estas reuniones, los diputados trabajan en un punteo de los cambios que van a pedirle al oficialismo . Entre las propuestas que ya definieron se encuentra el pedido para modificar el artículo que habilita la privatización de 41 empresas. En concreto, propondrán que cada empresa que se quiera privatizar pase por el Congreso.

A propósito de la suspensión de la movilidad jubilatoria, HCF planteará que el oficialismo presente una fórmula alternativa a la actual , que vaya en línea con el fallo de la Corte, que establece los parámetros que tiene que cumplir la fórmula.

Asimismo, ya pusieron la lupa en el blanqueo que es gratis para montos de hasta u$s 100.000, para que incluya un premio al gran contribuyente. Además, propondrán acotar la cantidad de emergencias, y que la delegación de facultades al Ejecutivo sea por un año (no dos) y que, una vez cumplido ese plazo, en caso de que el oficialismo quiera prorrogarla, deba volver a ser autorizado por el Congreso (y no que quede en manos del Ejecutivo, como plantea la ley).

"Este paquete adolece de la priorización de la crisis que padece la Argentina", planteó Stolbizer en comisión.

Los integrantes de Hacemos Coalición Federal están analizando el capítulo de retenciones e identificando qué regímenes especiales se podrían modificar para compensar el porcentaje de derechos de exportación que La Libertad Avanza intenta elevar.

" El Gobierno tiene que irse del Congreso con el equilibrio fiscal garantizado" , repiten desde el bloque. Más allá de esa postura, los diputados aclaran que eso no significa darle un cheque en blanco al oficialismo en pos de ese objetivo. "No podés conseguir ese equilibrio con retenciones y aumentando jubilaciones a discreción por decreto", dijeron desde la bancada.

Es por eso que están evaluando modificar los regímenes especiales -que en la ley de Milei no se modifica ninguno- para presentar como propuesta.

Agilizar los tiempos

Más allá de los cambios puntuales, HCF le proponen al oficialismo -puntualmente a Martín Menem, presidente de la Cámara, con quien mantienen diálogo- que la ley que tiene más 600 artículos se divida en dos.

Por un lado, que se reúna "lo prioritario", que hace a la emergencia económica, de otras cuestiones que podrían esperar, como por ejemplo, la reforma electoral, que ya fue fuertemente criticada este miércoles, en la segunda reunión del plenario de comisiones.

De esa manera, plantean los federales, se podrá agilizar el trámite parlamentario, para que la ley pueda ser votada en el recinto hacia finales de enero, como aspira el oficialismo. Y, sobre todo, porque el grueso de los bloques, incluyendo HCF, acompañan los puntos vinculados con la emergencia económica y la desregulación de la economía.

Con esta estrategia, afirman desde el nuevo bloque, el oficialismo se podría anotar su primer triunfo parlamentario.

12 h de Comisión sobre Proyecto Ley Ómnibus. Comparto en %uD83E%uDDF5 mi presentación al Ministro del Interior que presentó el Capítulo Reforma Politica (PASO, financiamiento político, listas uninominales, representación

proporcional de provincias) y también tiene a cargo área de Ambiente — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 11, 2024

Ya ayer, en el plenario de comisiones en el que Guillermo Francos, ministro del Interior, defendió la reforma electoral, Stolbizer deslizó el descontento de su bloque.

"Este paquete adolece de la priorización de la crisis que padece la Argentina", le planteó la diputada al ministro, y le pidió que les transmitan a los diputados "cuáles son las medidas que el Poder Ejecutivo entiende que contribuyen en el corto y mediano plazo de esta situación de crisis y emergencia; para poner a la Argentina en un sendero de crecimiento y desarrollo".