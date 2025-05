Leandro Santoro cerró su campaña con dardos a Jorge Macri y Milei: "Tenemos que ponerle un límite a la crueldad"

Leandro Santoro, cabeza de la lista de Es Ahora Buenos Aires, cierra este jueves su campaña electoral con un acto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

A tres días de los comicios legislativos en la Ciudad, Santoro, rodeado de la dirigencia porteña de Unión por la Patria, da un discurso que apuntará en dos direcciones: por un lado arremete contra la gestión de Jorge Macri y, por el otro, diferencia sus propuestas de la "crueldad de la motosierra" que propone el Gobierno libertario.

Las encuestas ubican al candidato de Es Ahora Buenos Aires peleando cabeza a cabeza el primer puesto con Manuel Adorni, representante de LLA.

Santoro comenzó su discurso recordando al recientemente fallecido Pepe Mujica y también al Papa Francisco. "Estos reconocimientos representan la idea de lo que nosotros queremos, una idea de justicia social que permite unir a los pueblos", señaló.

"En la Argentina, pese a las diferencias ideológicas complejas, igual existían algunos puntos de contacto que permitían soñar con un proyecto de país. Pero ese consenso entró en crisis en los últimos años como consecuencia de un nuevo clima de época. Por eso venimos acá, para volver a buscar un consenso y retomar un proyecto de Ciudad que entró en crisis en los últimos años", manifestó.

"La Ciudad de Buenos Aires es una sociedad compleja, con sectores profundamente reaccionarios, y otros profundamente solidarios y progresistas. Pero con la aparición de Trump en Estados Unidos, la derecha dejó de ser republicana para radicalizarse, y eso generó también una crisis en el partido que gobierna esta ciudad. Y ahí apareció el desfinanciamiento de la educación y la salud, compraron la idea de que cada uno se tenía que arreglar solo", apuntó contra el PRO.

En esa línea, Santoro aseguró que el programa de gobierno de Jorge Macri sigue la "lógica del abandono".

Al analizar el "clima de época", el candidato del peronismo apuntó también contra Ramiro Marra por su campaña contra los "fisuras", forma en la que el ex libertario se refiere a trapitos y gente en situación de calle.

"Si la política se ha transformado en un campeonato para ver quién es más hijo de puta, que no cuenten con nosotros. Un militante político tiene que ser, fundamentalmente, una buena persona", remarcó.

Y apuntó contra la política del ajuste salvaje y la motosierra del libertarismo: "Son perversos en la construcción discursiva, tratan de engañar a la gente. Plantean falsas antinomias. Piden defender la propiedad privada como si alguien la estuviera cuestionando. Pero nosotros también defendemos la propiedad pública y por eso no permitimos que se vendan los terrenos de la ciudad para que los vivos de siempre hagan sus negocios".

"A nadie intelectualmente honesto le puede parecer que acá, en estas elecciones, está en juego la libertad. Acá no está en juego la libertad de la ciudad, lo que está en juego es la justicia y la igualdad social", resaltó.

"El clima de época es la crueldad y el abandono. Y no hablo solo de Jorge Macri o de Javier Milei. Hablo de un sistema político e ideológico que está tratando de cambiarnos el alma, de que naturalicemos el individualismo, que niega la solidaridad y son capaces de reírse cuando anuncian que van a echar empleados públicos o celebrar cuando le pasan la motosierra a los jubilados (...) Quieren comprobar cuánto dolor somos capaces de resistir", afirmó.

Santoro también se metió en la disputa LLA-PRO: "Los de Juntos por el Cambio le compraron el discurso a Javier Milei y Javier Milei los traicionó. Le votaron todo y cuando vino el momento de cierre de listas les dijeron ´no te necesitamos más´. No tienen solidaridad ni entre ellos, se cagan en el sentido de pertenencia porque solo les interesa ellos mismos. Y eso le va a pasar a toda la Argentina si no paramos este proyecto fratricida, sin límites. Milei es un irresponsable porque no piensa en las consecuencias de lo que hace y dice".

Al hablar de una compañera de espacio con la que impulsan la búsqueda de un policía de la Ciudad que permanece desaparecido hace años, el agente Arshak Karhanyan, la legisladora Victoria Montenegro, Santoro protagonizó el furcio del día: la presentó como su "amiga Victoria Villarruel".

"Esta elección es una elección pareja, puede ganar cualquiera", le recordó al auditorio, y pidió "compañía" para acompañarlo en una pelea que "seguro tendrá final feliz".

"Pero hagámoslo con responsabilidad. Cuando veo políticos celebrando pequeñas crueldades pienso en Antonio Cafiero, en Raúl Alfonsín, el gallego De la Sota, que nos iluminaron aún con sus diferencias. Si hoy tuviéramos otro intento de golpe, no creo que fueran todos los representantes del partido a salir al balcón. Pero si eso llegara a pasar, le aviso al Presidente que nosotros ahí vamos a estar", reclamó.

"En esta elección podemos poner límites y, a la vez, sembrar una esperanza. Hay que ponerle un límite al PRO, que cree que puede gobernar mal porque igual va a ganar las elecciones, y tenemos que ponerle un límite a la crueldad que representa Javier Milei. Dice que juega a los flejes del sistema. ¿A quién se le ocurre hacer semejante afirmación? En democracia la pelota tiene que pegar en el medio, porque si juega al fleje y algún día se equivoca, lo que está en juego es la vida de 50 millones de argentinos", manifestó.

"Es una elección histórica, estamos cerca de lograr lo que hace tiempo atrás hubiera parecido imposible. Le pido que caminen conmigo para despertar a una sociedad rebelde que anida en las calles y en los barrios de Buenos Aires. Es ahora el momento de luchar por lo que corresponde, de levantar banderas, de gritar verdades y de salir a ganar la Ciudad", finalizó.

Plan para ampliar la red de subtes porteña con un fondo específico y bonos verdes

Santoro presentó el último fin de semana, en Barracas, una propuesta para ampliar la red de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires a través de un proyecto de ley que contempla la creación de un fondo específico para financiar las obras.

"Vamos a presentar un proyecto de ley muy concreto, que va a consistir en la creación de un fondo específico para la creación del subte. Este fondo específico se va a nutrir de la parte impositiva que actualmente cuenta la Ciudad de Buenos Aires, de ABL y patentes", explicó el actual diputado nacional de Unión por la Patria (UxP).

Santoro aclaró que la iniciativa "no implica la creación de un impuesto nuevo, sino la utilización real de la especificidad del fondo" para crear las líneas F y G de subterráneos.

En esa línea, adelantó que otra fuente de financiamiento será "la mitad del fondo anticíclico que tiene la Ciudad de Buenos Aires, 150 millones de dólares para iniciar las obras".

Como tercera herramienta financiera, el dirigente mencionó la colocación de "bonos verdes, que son instrumentos financieros pensados para la construcción de obras de infraestructura que luchan contra el cambio climático".