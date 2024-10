La mejor noticia para Milei: cómo podrían llegar u$s 77.000 millones en 2024

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las exportaciones de este año alcanzarán los u$s 77.610 millones. La estimación actual supone un alza del 16,2% con respecto al total exportado de 2023.

En este sentido, el saldo comercial de los primeros nueve meses de 2024 se situó en u$s 15.075 millones, la cifra más alta para este período desde que se tiene registro.

Además, el superávit comercial del mes de septiembre fue de u$s 981 millones, una tendencia positiva que se dio por décimo mes consecutivo.

Las cifras surgen del Monitor de Exportaciones Argentinas elaborado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), a cargo de Diego Sucalesca, que incluye datos a septiembre de este año.

El informe destacó que los ingresos por exportaciones de los primeros nueve meses del año totalizaron u$s 59.124 millones, un valor 15,5% superior a los registros del mismo período de 2023. Esta cifra es la segunda más alta desde 2013 para este rubro.

Por su parte, las exportaciones argentinas alcanzaron los u$s 6934 millones en septiembre, presentando un aumento del 20,6% interanual.

Este aumento de las exportaciones argentinas se explica por un aumento del 25,9% en las cantidades, que compensó una contracción de los precios de, en promedio, un 4,2%.

Las importaciones argentinas de septiembre, por su parte, fueron de u$s 5954 millones, lo que significó una caída del 8,8% interanual.

Durante septiembre, los principales destinos de los despachos argentinos fueron Brasil (u$s 1312 millones), Chile (u$s 608 millones) y Estados Unidos (u$s 489 millones).

En el mismo mes, se destacaron Chile (+u$s 547 millones), Vietnam (+u$s 234 millones) e India (+u$s 205 millones) como los destinos con mayor superávit comercial.

Los tres grupos de productos exportados con un mayor aumento interanual fueron: subproductos oleaginosos de soja (+u$s 395 millones); aceite de soja (+u$s 267 millones); y petróleo crudo (+u$s 121 millones).

El Monitor de Exportaciones Argentinas, por último, destacó que en septiembre el precio del flete internacional presentó una baja: el índice FBX alcanzó los 2418 u$s/TEU tras una caída del 8% intermensual (+255,7% interanual).