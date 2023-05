La Legislatura presentó una guía para desarrollar Políticas Informadas en Evidencia

La Legislatura de la Ciudad presentó en sociedad su Guía de Políticas Informadas en Evidencias (PIE) en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia en el país. En el Salón San Martín de Perú 160 fue lanzado el manual de información con destino a legisladores, asesores y vecinos.

Con la presencia de la secretaria administrativa Florencia Romano, el secretario parlamentario Pablo Schillagi y las diputadas Natalia Fidel (VJ) y Manuela Thourte (UCR/Ev), la Casa Legisladora pudo presentar su inédita propuesta que abarca análisis de información, encuestas, entrevistas y estadísticas en busca de una mejor implementación de medidas democráticas.

Romano abrió su exposición manifestando su agradecimiento a los sectores que hicieron que la Guía sea un hecho: "Que esto se vuelva realidad habla mucho de lo que es de verdad amar la política pública y hacer de ella no solo una teoría sino una práctica. Pasar de un plan a la acción, en mis 12 años de gestión pública, es lo que valoro más de los cuadros que trabajan conmigo". Además, la funcionaria parlamentaria anticipó un hito que dará más peso al proyecto: "Estamos en miras de formalizar la oficina de Política Informada en Evidencia a través de un decreto".

Desde su mirada parlamentaria, Schillagi sumó: "Me parece una herramienta impecable y se viene un desafío: el cambio cultural. No soy redactor de proyectos pero los veo constantemente. Hay algunos con mucho fundamento que tal vez están haciendo PIE sin saberlo y en otros casos no están volcados ahí pero quizás existan". También recordó una particularidad de la última sesión ordinaria, que se incorpora a la realidad de la Guía y sus principios: "En el debate escuché en un par de ocasiones hablar de evidencias. En la Guía lo dice, esto no es solamente para trabajar en los proyectos sino también para trabajar las posiciones políticas, cómo fundamentar las posiciones a favor o en contra".

Los académicos Gastón Gertner, Celina Cantú, Guadalupe Nogués y Pablo Riveros pudieron abordar los principales focos que desarrolla la Guía PIE, con fundamentos y respuestas necesarias para su uso.

Dentro de las principales cuestiones que, según sus expositores, debe ocupar la Guía en la agenda política y social es el cambio cultural que anticipan para mayor transparencia y un fortalecimiento democrático.

"Es un camino que debemos recorrer como sociedad", aseguró la doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Guadalupe Nogués. Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia de la Universidad Torcuato Di Tella, Gastón Gertner, sostuvo: "Necesitamos un cambio cultural que nos invite a adoptar en nuestra forma de trabajo, la experimentación, el uso de datos, la consulta, el trabajo más interdisciplinario con todas las profesiones, con la Academia, establecer diálogos, puentes, circunstancias de trabajo. Ojalá esta nueva incorporación de una institucionalidad a las evidencias lo pueda lograr".

Las diputadas Fidel y Thourte coincidieron en la importancia de la implementación de la Guía en los proyectos que se debatirán en comisiones y en el Recinto para encontrar una mejor solución hacia la sociedad. Desde los académicos coincidieron con las palabras de las legisladoras y resaltaron que gran parte de su efectividad depende del análisis de las evidencias que surjan posteriores al efecto de las políticas públicas.