Kicillof inaugura las sesiones: "No se puede, Presidente, ser..."

El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguraba esta tarde las sesiones ordinarias de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, luego que lo hiciera el presidente Javier Milei el último sábado.

La Asamblea se da luego semanas de máxima tensión en la agenda política, en especial por una seguidilla de r esonantes casos de inseguridad y un cruce con Javier Milei en el que la Nación amenazó con intervenir territorio bonaerense .

Desde el comienzo de su discurso, Kicillof apuntó contra el primer mandatario: "El Presidente amenazó con intervenir la Provincia y echar al gobernador por las redes sociales . Parece irreal, pero es lo que ocurrió hace pocos días. Como pasó con una criptomoneda, dice que no quiso decir lo que dijo. No sé qué es peor, si la amenaza o amenazar y después recular. No se puede, Presidente, ser cínico e irresponsable".

El gobernador le recordó a Milei mientras La Libertad Avanza "fue derrotada en tres instancias" en la provincia, él "fue reelegido por casi 20 puntos de diferencia respecto del segundo".

"Así como el Presidente no puede avalar una estafa financiera internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Con la democracia y el federalismo no se juega", señaló y disparó: "La provincia no se somete a extorsiones"

"Él (por Milei) gobierna la Nación, pero no las provincias. Los gobernadores no somos empleados del Presidente, representamos a nuestros pueblos y tenemos la obligación de defender sus derechos", añadió.

Luego, el mandatario bonaerense dedicó un espacio importante de su alocución a describir el modelo económico nacional, al que puso en línea con planes de como "la tablita de Martínez de Hoz, la Convertibilidad y los años de Mauricio Macri".

"El plan está compuesto por unos pocos elementos: planchar el dólar, planchar el salario, ajustar fuertemente el presupuesto, aplicar tarifazos, una apertura importadora y una desregulación económica. La inflación se reduce , pero a costa de liquidar la demanda primero y la producción después" .

Por otra parte, afirmó que la deuda del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a $9,4 billones: "Por estos fondos realizamos siete denuncias ante la Corte Suprema de la Nación. La Justicia le tiene que poner un límite a este saqueo ilegal".

Quizá el párrafo más extenso fue el dedicado a las políticas de seguridad y luchas contra el narcotráfico, criticó la quita de fondos específicos por parte de Milei y se refirió al caso del asesinato de una nena de 7 años en La Plata que, según las palabras de Kicillof, "golpea a toda la comunidad".

"Mientras la familia no había podido despedirse de su hija algunos dirigentes se lanzaron a la explotación política del dolor", señaló y llamó a esos políticos como "caranchos".

Informó que el Presidente rechazó su propuesta de reuniones para coordinar esfuerzos: "Sostiene que nada tiene que hablar. Mejor que tuitear es realizar".

Además sostuvo que la Provincia tuvo "el índice de homicidios más bajos de Sudamérica" en el último año". Estimó, sin embargo, que se está "ante un punto de inflexión" social que puede derivar en un recrudecimiento de la violencia.

"Cuando el Estado se retira, no avanza la Liberad, lo que avanza es el narcotráfico, la delincuencia y la violencia", afirmó y anunció que reasignará "170 mil millones de pesos para la protección de los bonaerenses".

Kicillof habla ante un auditorio esquivo que, durante el mes de diciembre pasado, le negó la aprobación -por segundo año consecutivo- de las leyes de Presupuesto, Fiscal Impositiva y renegociación de la Deuda Pública suscripta durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

En materia educativa, puso en valor los cambios curriculares emprendidos y habló de las "mil campañas" que sufrió la Provincia por las modificaciones en las condiciones de "repitencia" en el Secundario, pero señaló que las críticas duraron "hasta que lo aplicó la Ciudad de Buenos Aries".

"No se trata sólo de construir más aulas, sino de modificar la forma de la enseñanza. Nuestra tarea es mejorar todos los días, trabajando", afirmó y aclaró que se inauguraron "50 nuevas escuelas que no se construyen con motosierra, se construyen con trabajo".

Al recorrer diversas políticas en materia de Habitat, Salud, Obras Pluviales y Viales, Kicillof se refirió a la coparticipación federal y la desigualdad entre lo que "pone" contra lo que recibe: "Los recursos que aportamos son para que se cumplan las leyes nacionales son para que vuelvan en patrulleros, para mejorar la vida de los bonaerenses, no son para pagar la deuda externa".

Antes de la Asamblea, la transmisión oficial mostró al mandatario saludando al público que lo esperaba, bajo un inclemente sol, en la plaza aledaña al Palacio Legislativo. Mientras se escuchaban compases de fanfarria, Kicillof ingresó al edificio de la mano de su pareja, Soledad Quereilhac. Allí fue recibido por la vicegobernadora, Verónica Magario, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.