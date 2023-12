Asumió Jorge Macri y adelantó que le exigirá a Milei que cumpla con el fallo por la coparticipación

Jorge Macri, nuevo jefe de Gobierno de CABA, juró hace instantes: "Juro por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que he sido elegido, observando y haciendo observar fielmente, en cuanto de mi dependa, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden".