José Luis Gioja y un brutal exabrupto contra "los tipos del FMI"

José Luis Gioja, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, este miércoles criticó fuertemente a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que "son unos tipos de mierda que te quieren manejar". El legislador manifestó esto, al momento de hablar sobre el acuerdo que alcanzó el Gobierno nacional con el organismo internacional.

Asimismo, Gioja entiende que el entendimiento al que se llegó con el FMI, es "lo menos malo" y manifestó su deseo de conseguir el acuerdo en el Congreso.

"Los frentes electorales no tienen uniformidad porque hay diversidad. No es fácil salir de las dos pandemias y enfrentar la perversidad de Mauricio Macri. Nadie está conforme con volver al Fondo. Yo creo que ni Alberto está convencido", reconoció el legislador en diálogo con Radio El Destape.

Por su parte, pidió que "no hay que olvidar que el Frente de Todos y este Gobierno se auto-obligó a que lo que tiene que ver con la deuda pase por el Congreso, algo que el macrismo no hizo. Si son racionales, la oposición no tendría que oponerse porque son los que generaron este problema".

Por su parte, hizo referencia a la renuncia de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en Diputados: "Como presidente del bloque, no puede pedirle a sus diputados que voten algo en lo que no cree".

"Siempre es bueno que los temas se discutan en el Congreso, y creo que este acuerdo va a ser ley. El compromiso que asumimos por ley es que todos los temas que tengan que ver con la deuda externa pasen por el Congreso. Este, que va a ser el primero, va a pasar. Va a ser ley", reafirmó Gioja en declaraciones a Radio AM 750.

Y agregó: "hay que trabajar el acuerdo en el Congreso como todos los temas. Hay que trabajar en la línea que fijó el Gobierno nacional, tratando de respetar la posición de cada uno, pero poner enfrente el interés común".

En referencia a la oposición, manifestó: "los primeros comentarios de las autoridades de los partidos de la oposición fue de apoyo, van a seguir ese camino. Los responsables de la deuda son ellos y no tienen argumentos para no apoyar" el acuerdo.





