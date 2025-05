Jorge Macri: "Me gustaría que Adorni asuma"

El próximo domingo se realizarán las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en las que competirán 17 listas. Este jueves 15 de mayo se ultiman los preparativos para los actos de cierre de campaña, tanto del peronismo, encabezado por Leandro Santoro, como del PRO, cuya primera candidata es Silvia Lospennato, mientras que el de la Libertad Avanza fue anoche. En ese contexto político, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, formuló declaraciones que se conocerán esta noche a las 23.59 en el programa de Luis Novaresio por A24.

Macri planteó su preocupación por la posible decisión del vocero presidencial, Manuel Adorni, de no asumir la banca legislativa que encabeza. "No sé si quiere ser legislador, no me queda claro. Yo no lo veo vibrando", afirmó, y remarcó: "Me gustaría que asuma, quiero que asuma, me parece importante, por lo menos que los cabeza de lista asuman, los que pidieron el voto, los que encabezaron".

Cuando Novaresio le preguntó si le sorprendería una eventual renuncia de Adorni, Macri contestó: "No sé si sería una sorpresa. En la Argentina cada vez necesitamos el umbral de sorpresas más alto". Y añadió que él "habla todos los días con Silvia Lospennato" y que ella sí le comenta las leyes que quiere presentar.

Consultado sobre el compromiso de los postulantes con el mandato legislativo completo, el jefe de Gobierno admitió que varios ya anticiparon que no cumplirán los cuatro años: "Horacio ya dijo que va a ir para ser jefe de Gobierno, Santoro dijo que va a ir para ser jefe de Gobierno". Y aunque dijo no recordar con precisión qué otros lo anunciaron, mencionó que "Lula Levy dijo que quiere ser legisladora, Silvia dijo que quiere ser legisladora", y respecto de Ramiro Marra señaló: "No quiero ser injusto con Ramiro, no sé si dijo sí o no, así que lo dejo en espera".

En otro tramo de la entrevista, Macri expresó: "Larreta me da pena. No me sorprende lo de Patricia", en una referencia a las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio, sin dar mayores precisiones.