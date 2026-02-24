La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Silvana Giúdici, dialogó con El Cronista sobre la importancia del tratamiento de las reformas estructurales del presidente Javier Milei y la convivencia política con los demás espacios que se avecina en la segunda etapa del Congreso, ahora más violeta. Alfil de Patricia Bullrich y excompañera del bloque PRO, fue una de las incorporaciones más recientes a la bancada libertaria y, como tal, oficia como la vocera más destacada para defender la estrategia parlamentaria del oficialismo en las sesiones. Una de sus últimas participaciones implicó dar vuelta una moción del kirchnerismo para hacer caer la sesión de la reforma laboral, por falta de quórum. Giudici retrucó con una moción para votar en media hora y saltearse a los oradores previstos, la cual fue aprobada, y el recinto estalló en aplausos. Una vez probado el punto, la retiró tras un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. - Te convertiste en una de las voces más fuertes de la alianza oficialista ahora como parte del bloque de La Libertad Avanza. ¿Qué te motivó en lo personal a tomar riendas de este rol en un contexto en donde están empujando un montón de reformas estructurales? Nosotros ya veníamos trabajando ya en los dos años anteriores, sobre todo desde la sanción de la Ley Bases, por apoyar todos aquellos que sirvan para la transformación de la Argentina. Así lo hicimos en su momento con Cristian Ritondo desde el PRO y y ahora ya incorporados con todo un sector que proveníamos de del espacio de Patricia Bulrich al bloque de La Libertad Avanza, así que digamos es seguir en el mismo sentido de lo que nos comprometimos cuando fuimos a la elección. Nosotros fuimos a la elección del 2023 proponiendo de la gente un verdadero cambio para la Argentina y en el momento en que nos integramos al esquema de gobernabilidad desde el primer momento en el 2023 sosteniendo todo lo que tiene que ver con estas reformas. Sucedió lo del otro día, me parece que era un proceso natural. - Mencionás justamente a al a Ritondo y al PRO, que es el bloque este del cual provenís. ¿Qué rol tiene ahora el PRO, crees vos? ¿Conviene para el oficialismo que mantenga una identidad propia, cómo ves ese escenario político hoy? Sería una falta de respeto que opine yo, pero me parece que quedó claro en la sesión tanto de la Ley Penal Juvenil como de la modernización laboral que el PRO tuvo y tiene un rol muy activo en el acompañamiento de estas reformas y de sostener la gobernabilidad también de del gobierno de Miley. Somos 94 diputados en el bloque de LLA, más los diputados del PRO, más los diputados del radicalismo, que siguen acompañando como venían haciéndolo desde el 2023. Mirá, mi relación con Ritondo viene desde el año 2006. Desde el año 2006, venimos dando las mismas batallas por la autonomía de la ciudad, en defensa de este las políticas de seguridad que hemos trabajado juntos y ahora por esta transformación de la Argentina, así que para mí no ha cambiado nada en ese sentido. - Algo que tanto el PRO y la UCR abanderaron mucho fue la cuestión sindical. Si bien la reforma laboral contempló algunos aspectos en este sentido, ¿se está conversando en impulsar algo más a fondo como una reforma sindical? Primero vamos a separar los temas. Porque uno habla de sindicalismo en el mundo, está hablando de un movimiento defensa de los trabajadores. En la Argentina decir sindicalismo es decir, sindicalismo igual peronismo. Desde 1984, cuando fue la ley Mucci, todos los espacios que intentaron modificar la preminencia de los eh secretarios generales porque ahí está el problema, ¿no? La falta de democratización de estos sindicatos fracasaron y la verdad que yo siento mucho orgullo haber sido parte de la sanción de la ley que por primera vez en 30 años se puede avanzar en una modernización laboral y que lo haya hecho Javier Milei. Esta ley es la primera y así como cambia el mercado del trabajo y ese cambio se va a acelerar muchísimo en las próximas, yo te diría en los próximos últimos 5 o 10 años porque todo lo que tiene que ver con automatización, robotización, inteligencia artificial va a cambiar diametralmente el mercado de de laboral en el mundo. Entonces esta no puede ser una ley que dure 30 años este como duró la vieja ley de contrato de trabajo. Esto es una ley que va a tener que actualizarse permanentemente y por supuesto va a haber cambios mucho más profundos que van a costar como costó este, pero que la sociedad que maduró y que evalúa el rol de estos sindicalistas millonarios y la expulsión de los trabajadores del mercado de trabajo, porque vos fijate que los sindicalistas no se preocupan por los 8 millones de personas que están fuera en negro, solo hablan a sus representados. Esta ley de modernización le habla a todos los argentinos. Lo que impulsa es la incorporación de más trabajadores al mercado formal de trabajo y este ir ganando condiciones de competitividad de la Argentina y generación de empleo genuino que es lo único que nos va a sacar de la pobreza. Así que me parece que las discusiones hay que darlas como son. Cuando uno habla de sindicalismo en la Argentina queda al descubierto que en realidad el sindicalismo responde solo un espacio político y la prueba de esto es que en el gobierno de Alberto Fernández aún con una hiperinflación desbocada, no hubo ni un solo paro. -Otra discusión que ahora el Gobierno también quiere impulsar en el corto plazo es la reforma política, la eliminación de las PASO y la modificación del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo están evaluando dar este debate nuevamente? ¿Cómo pensás que va a impactar ante este nuevo escenario político? Bueno, creo que en este segundo período parlamentario del gobierno de Milei se van a acelerar muchísimo todas las transformaciones. Por supuesto que hay que trabajar en muchas otras reformas, hay que trabajar en la reforma tributaria, hay que que trabajar en, te diría también un esquema transparente y más efectivo en la coparticipación, porque uno ve una transformación en el sector nacional y una racionalización y de la pelea por el equilibrio fiscal a nivel nacional, pero cuando vas a mirar en las provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, algunos municipios, el gasto sigue sosteniendo a la política y no a las necesidades de los ciudadanos, así que bienvenido sean todas las los intentos por mejorar y por transformar la Argentina. Para eso, te vuelvo a decir, para eso apelamos al voto de la ciudadanía en el 2023 y además la Libertad Avanza lo consolidó en el 2025 en una elección que ratificó ese mandato. Todo lo que sea para mejorar, me olvidé mencionar que Milei fue también el único presidente que logró sancionar la la boleta única, ¿no? Más transformación que esa, imposible, lo habíamos pedido hace un montón de tiempo, había un montón de proyectos que habían fracasado y y este fue el gobierno que lo logró. Yo tengo proyectos además en el sentido de la eliminación de las PASO y de la eliminación de de la elección la dirección directa del Parlasur, por ejemplo, que es otro debate que nos debemos. Así que para mí todo debate sobre mejorar la representación política y los intereses de los ciudadanos frente a a muchas veces digamos distorsiones del esquema de representación, a mí me parece que es positivo. Siempre va a ser bienvenido el debate para mejorar el financiamiento de los partidos políticos y también la mejora de la representación de los ciudadanos, sobre todo a nivel provincial, ya sé que no es una cuestión del del Congreso, pero no podemos seguir en algunas provincias con ley de lemas o con sistemas tradicionales de voto cuando tenés en la elección nacional la boleta única. - ¿Cómo ves que progrese la convivencia con el peronismo? Vimos que en la última sesión terminaron con una denuncia contra Florencia Carignano por apagar los taquigráficos y contra otros un intento de hacer caer la sesión, que justamente vos resolviste con otra moción. Creo que esta conducta hostil en la Cámara de Diputados viene del 2017. No te olvides que a Monzó intentaron pegarle directamente, le sacaron el micrófono, igual que Carignano hizo, casi con los mismos protagonistas, porque estaba Pietragalla también en el 2017. Así que cuando yo vi esa situación dije, “esto es lo mismo, esto es de manual, es lo que quieren hacer siempre cuando no gobiernan, tratan de impedir que el que que el Congreso funcione y que los presidentes puedan gobernar.” Así que no me sorprende. Creo que esta es una hostilidad cuando uno se queda sin ideas y la gente no acompaña más ideas que vienen siendo repetidas y están perimidas, bueno, recurren a la violencia para tratar de imponerla y ahí estaremos para decir que no, que no lo tienen que hacer y me parece que la sanción a Carignano es algo que corresponde porque nadie se había atrevido a tanto ya directamente a desconectar uno de los nodos de audio del recinto y bueno, la respuesta tiene que ser contundente.