El panorama agrícola argentino ofrece una postal de contrastes marcados por la falta de agua que afectó principalmente al maíz y la soja, sin embargo, el girasol consolida un ascenso imparable que lo llevaría al récord. Por primera vez en al menos un cuarto de siglo, el “Gigante Amarillo” alcanzaría la emblemática cifra de las 6 millones de toneladas. “El girasol argentino no se detiene”, destacó en X Javier Preciado Patiño, consultor agropecuario y señaló que este lunes se exportarán 16.000 toneladas. “Los envíos programados para febrero están a punto de batir un nuevo récord, ¡al igual que en enero!“. En cambio, los cultivos de soja y maíz atraviesan semanas determinantes bajo la presión de una disponibilidad hídrica que comienza a agotarse en zonas productivas estratégicas. El salto histórico del girasol La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) ajustó al alza sus proyecciones de producción para el girasol, sumando 400.000 toneladas adicionales a sus cálculos previos. Con este movimiento, la nueva estimación se ubica en 6,2 millones de toneladas para el ciclo 2025/26. Este volumen no solo representa un hito estadístico, sino que implica un crecimiento del 25% respecto a la campaña anterior, volcando al mercado unos 1,2 millones de toneladas más que el año pasado. Este éxito productivo se sustenta en los excelentes rendimientos recolectados en el NEA, Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe. Además, las lluvias registradas en las últimas dos semanas han elevado las expectativas en los núcleos productivos y en el binomio Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires, donde ya se proyectan rindes por encima de los 25 qq/Ha. Actualmente, la cosecha ha cubierto casi el 28% del área con un rendimiento promedio de 22,8 qq/Ha, una cifra que se posiciona incluso por encima del récord histórico alcanzado a igual fecha durante el ciclo previo. La soja: fin de la siembra y estrés hídrico A nivel nacional, la siembra de soja ha finalizado tras avanzar sobre los últimos lotes del norte. Sin embargo, el alivio por completar la implantación se ve opacado por una degradación en la condición del cultivo. En los últimos días, la categoría de condición “Normal/Buena” sufrió una caída de 8,6 puntos porcentuales, mientras que la humedad óptima en los perfiles descendió 5,6 puntos. La situación es especialmente delicada para la soja de primera en el centro del área agrícola, donde más del 40% del cultivo está definiendo sus rendimientos bajo restricciones hídricas, principalmente en Entre Ríos y el sur de Córdoba. Por su parte, la soja de segunda ya muestra signos de daños severos: un 16% de los lotes ha iniciado etapas reproductivas con un déficit de agua tan marcado que se han registrado abortos de flores y, en casos extremos, la pérdida total de plantas. El maíz en pleno ajuste de expectativas El maíz comercial también refleja el impacto del clima. Aunque la siembra alcanzó el 99% del área proyectada, la falta de humedad en el período crítico ha obligado a realizar un ajuste a la baja en la producción nacional, que pasó de 58 a 57 millones de toneladas. En el Sur de Córdoba y sectores del sur del área agrícola, los peores lotes ya están siendo destinados al picado para forraje ante la imposibilidad de alcanzar rindes comerciales. Si bien el 87% del área en pie se mantiene en condiciones aceptables, la cosecha de los primeros lotes en Entre Ríos y Santa Fe —con rindes de entre 60 y 70 qq/Ha— marca un inicio prudente para una campaña que queda supeditada a la llegada urgente de nuevas lluvias que permitan sostener las expectativas actuales en el resto del país.