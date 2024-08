Cuál es el Plan B de Casa Rosada si el Congreso veta el DNU de gastos reservados

"Sabemos que está muy complicada la mano" , así describe un diputado libertario el panorama del oficialismo en la Cámara de Diputados en relación a la sesión de mañana , a la que varios bloques de la oposición irán con el objetivo de voltear el DNU 656/24 que le otorgó $100.000 millones en conceptos de fondos reservados para la SIDE. En rigor, no está claro aún qué puede pasar con la convocatoria para la sesión de hoy y el segundo pedido interpuesto por el radicalismo para la tarde.

Y es que, durante la tarde de ayer, los bloques de Encuentro Federal (presidido por Miguel Ángel Pichetto) y la Coalición Cívica solicitaron una sesión para mañana a las 11 horas con la intención de que la Cámara baja rechace en primera instancia el decreto que incrementó sustancialmente el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Entre los bloques opositores está la expectativa de alcanzar el quórum para dar curso al debate en el recinto. Si así así fuera, tanto los bloques que llamaron a la sesión como el oficialismo de La Libertad Avanza, esperan que se imponga el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia . Si esto se replica en el Senado, este quedará sin efecto.

"Me parece una actitud de hipocresía total" , esgrimió una altísima fuente de Casa Rosada, quien agregó: "Habla de su cinismo que para este tema se pongan exquisitos con el gasto cuando generalmente han derrochado el Presupuesto". Desde la mesa chica mileista consideran que los bloques de la oposición se endurecieron de manera "impostada" solo para impedir que se ejecute el aumento de fondos.

Así quedó el nuevo organigrama de la SIDE diseñado por el Poder Ejecutivo.

Entre las quejas de los hombres fuertes del Gobierno está que "la sesión va a debatir algo que debería quedar puertas adentro" de la Comisión Bicameral de Inteligencia. "Tanto la quita de fondos como la discusión de este tema en público comprometen la seguridad", agregan fuentes gubernamentales.

Cerca de Javier Milei miran con atención a las gestiones entre las sombras que, presuntamente, estaría haciendo el diputado bonaerense Emilio Monzó por no haber recibido la conducción de la Bicameral de Inteligencia pese a una supuesta promesa del Gobierno.

"Nunca le ofrecimos nada. Está emputecido y nos está operando" , explica uno de los alfiles del Ejecutivo. El Cronista consultó sobre las versiones al diputado de Encuentro Federal, pero no recibió respuesta hasta la publicación del artículo.

El candidato del gobierno para esa bicameral es el senador entrerriano Edgardo Kueider. En diálogo con La Nación, el legislador consideró que si el Gobierno dispone de la reestructuración de un organismo que ha tenido muchas críticas "es para mejorarlo".

"Ha incorporado un área de ciberseguridad que antes no estaba y eso me parece relevante. La asignación de recursos también es positiva siempre y cuando se usen bien y para eso está la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. O sea, un organismo tan importante, sin recursos no tiene posibilidad de funcionar bien. Miguel Ángel Toma [exdirector de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem] hacía referencia a que $ 100.000 millones es absolutamente nada para hacer reformas ", agregó el senador.

Edgardo Kueider, el senador entrerriano que es impulsado por la mesa chica de Milei para presidir la Bicameral de Inteligencia.

La mirada de Kueider es similar a la que expresan colaboradores de Milei: "Si mirás comparativamente con otros países o al monto que Argentina necesita para cubrir con los requisitos mínimos de inteligencia, los $100.000 millones parecen poco". "¿Sabés que pasa?" -se desquitaba alguien del Gobierno- "piensan que la plata va a ir a espionaje hacia la política como hacían ellos... no lo quieren aprobar porque tienen cola de paja ".

¿Qué pasa si el Congreso rechaza el DNU? Una fuente de LLA comentó que los funcionarios están pensando su sustitución en el mediano plazo a través de su incorporación en el Presupuesto 2025. "Creemos que así los legisladores no van a tener muchos inconvenientes en aprobarlo", indicó un diputado libertario.

"Y si no, lo vamos a intentar nuevamente por otros mecanismos. Estamos convencidos de que la SIDE tiene que incrementar sus fondos para funcionar mejor", afirmó un alto funcionario a El Cronista.