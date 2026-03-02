El gobierno nacional logró salir airoso del periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, con el apoyo de los gobernadores Milei logró aprobar la reforma laboral y proyectos claves para la gestión libertaria. Sin embargo, solo siete mandatarios provinciales se vieron beneficiados por transferencias no automáticas. Qué pasó con los envíos del Ejecutivo. En el segundo mes del año, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $ 120.934 millones (etapa pagada). Respecto a febrero de 2025 estos envíos mostraron un descenso del 35,7% en términos reales. Se trata del segundo peor febrero desde 2005. Según la consultora Politikón Chaco, en febrero de 2026, siete jurisdicciones registraron aumentos reales interanuales en las transferencias no automáticas del Gobierno nacional. Las provincias que mostraron subas fueron Corrientes (+632,9%), Jujuy (+592,6%), Misiones (+95,3%), Salta (+1449,2%), Santa Cruz (+1562,4%) y Tucumán (+125,9%). Estas subas se explican principalmente por la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y algunos programas específicos. En términos de montos absolutos, el distrito que más fondos recibió fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $88.597 millones, lo que representó el 73,3% del total del mes. Sin embargo, pese a concentrar la mayor parte de los recursos, la ciudad registró una caída real interanual del 40,9%, ya que gran parte de los fondos correspondieron al cumplimiento de la medida cautelar por la coparticipación federal dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, las transferencias por esa cautelar (CSJN 1864/2022) totalizaron $87.784 millones y explicaron el 73% de los envíos no automáticos de febrero. A esto se sumaron $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), equivalentes al 17% del total, por lo que ambos conceptos concentraron el 90% de las transferencias del mes. Detrás de la ciudad porteña se ubicaron Misiones ($8.037 millones) y Neuquén ($5.764 millones). En conjunto con Salta y Santa Cruz, estas jurisdicciones concentraron gran parte de los envíos del mes, en un contexto en el que las transferencias no automáticas totales cayeron 35,7% real interanual. Así, entre los siete subnacionales mencionados, explicaron el 97,5% de los fondos enviados en este mes de análisis. En el fondo de la tabla quedaron Entre Ríos, Formosa, Catamarca y Chaco, que no recibieron menos de $ 25 millones en cada caso y explicaron, en conjunto, apenas el 0,1% del total. Por otro lado, desde Politikón se refirieron a los desempeños relativos e indicaron que “la altísima heterogeneidad de los envíos produjo altas asimetrías en la evolución interanual de los mismos, tal como se observó el mes anterior”. “Si bien a nivel global las transferencias no automáticas cayeron 35,7% contra febrero de 2025, hay un comportamiento altamente dispar hacia dentro de los territorios: en cinco distritos se observó una variación mayor a +100% real (con dos casos por encima del mil por ciento) pero al mismo tiempo, se vio caídas superiores al -90% real interanual”, indicaron. Ante este escenario, la evaluación específica por provincia de la variación pierde sentido. En este mismo mes, el fondo ATN totalizó $ 85.047 millones según DNAP; por ende, la ejecución del mismo llegó al 23,5%, levemente inferior a febrero 2025 que fue de 25,7%. A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $ 160.425 millones en el primer bimestre del año 2026, presentando una baja real interanual del 47,2% contra 2025. En ese marco, se trata del peor primer bimestre de año desde 2005, quedando solo por encima del registro de 2024. Del total distribuido, CABA (55,5%), Entre Ríos (7,5%), Córdoba (6,3%), La Pampa (6,3%) y Misiones (5,0%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Formosa, Catamarca y Chaco son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,03% del total entre los tres). En los dos primeros meses del año, se distribuyeron un total de $ 27.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN); considerando que dicho fondo recaudó unos $ 177.117 millones en ese período, la distribución del mismo fue del 15,2%, inferior al de igual período del 2025 (17,1%); el saldo sin distribuir por ese fondo totaliza $ 150.117 millones. La provincia de Corrientes es hasta el momento las más beneficiada por este reparto, con un total de $ 6.000 millones captados ($ 3.000 millones en enero y otro monto igual en febrero), seguida por Misiones, Salta, Santa Cruz y Chubut con $ 4.000 millones en cada caso; Jujuy con $ 3.000 millones y cierra Neuquén con $ 2.000 millones.