El Fondo de Desempleo es una prestación que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, o por finalización de contrato, quiebra del empleador, o causas no imputables al trabajador.

Entre sus principales beneficios consta que si se cobra esta prestación, el trabajador puede mantener la cobertura de su obra social y así seguir sumando aportes para su jubilación.

Prestación por desempleo: quiénes pueden cobrar

Para acceder a la Prestación por Desempleo, un requisito fundamental es contar con un período mínimo de aportes, según el tipo de trabajador:

Trabajadores permanentes (Ley 20.744): Mínimo 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al cese.

Trabajadores de la construcción (Ley 22.250): Mínimo 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al cese.

Prestación por Desempleo ANSES: cuáles son los requisitos para cobrar

Para acceder al beneficio, en general, se necesita:

Estar en situación legal de desempleo por causas no imputables al trabajador.

Tener la documentación que acredite la finalización de la relación laboral (telegrama de despido, carta documento, etc.).

Tener registrados en ANSES sus datos personales y los de su grupo familiar.

Debe hacerse dentro de los primeros 90 días hábiles. Si lo hacés después, se descontarán días de prestación. Si lo hacés después, se descontarán días de prestación.

Monto y duración del fondo de desempleo

El monto se calcula sobre la base de los ingresos del solicitante y meses trabajados con aportes en los últimos 3 años. El monto tiene un mínimo y un máximo (que se actualizan periódicamente, según el Salario Mínimo, Vital y Móvil - SMVM). El monto disminuye progresivamente con el correr de los meses.

La duración del pago varía entre 2 y 12 meses, según la cantidad de meses que hayas aportado en los últimos 3 años.

Ejemplo para trabajadores permanentes:

6 a 11 meses de aportes: 2 meses de prestación.

12 a 23 meses de aportes: 4 meses de prestación.

36 meses o más de aportes: 12 meses de prestación.

Mayores de 45 años: Si tenés 45 años o más, la duración se extiende automáticamente por 6 meses adicionales.

Fondo de Desempleo: qué documentos son válidos para justificar el cobro

De acuerdo a la información oficial del sitio web de ANSES, es importante acompañar el pedido con documentación que respalde el argumento del solicitante.

Pueden ser los siguientes:

Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Paso a paso: cómo pido el Fondo de Desempleo de ANSES

En primer lugar, hay que reunir la documentación necesaria como el DNI y los certificados que acrediten el desempleo (telegrama de despido, carta documento, contrato vencido, etc.).

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo puede realizarse de dos maneras: