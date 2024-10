En un día de euforia para el Gobierno, Melconian marcó lo que "no va más" en el plan de Milei

En declaraciones al canal de noticias TN, el economista Carlos Melconian señaló las medidas del gobierno de Javier Milei que, en su opinión, deben modificarse. En una jornada en la que el Gobierno se mostró mostró eufórico por la desaceleración de la inflación, al 3,5%, Melconian dejó en claro que el "régimen cambiario" actual y el "control de cepo" son prácticas que "no van más". Para él, la ilusión de que es necesario eliminar todas las restricciones inmediatamente es equivocada.

En relación a la inflación, que hoy se desaceleró 3,5%, Melconial tomó distancia, con algo de sorna, cuando dijo: "La cúpula máxima del gobierno exultante tuiteando. Serenos. Tranquilos que todavía no ganamos nada. Todavía no ganamos nada. Me pongo de pie, me pongo de pie, pero todavía no ganamos nada.

Melconian destacó que hay una percepción errónea sobre el camino que está tomando la economía argentina. "Viene mal, viene mal, viene mal", enfatizó, refiriéndose a la actual situación del país con respecto a los bonos y el riesgo país. Explicó que esta "euforia" puede llevar a decisiones que no son sostenibles en el largo plazo, comparando la situación con el consumo de "cigarrillos de marihuana", algo que "nunca probó" pero que asocia con una falsa sensación de bienestar.

Uno de los puntos clave que Melconian mencionó es la importancia de ajustar los "precios relativos". Según el economista, la mitad de la economía está en negativo, con sectores como la industria extractiva y el campo, que experimentaron un crecimiento desigual. "Hay de todo en la viña del Señor", afirmó, señalando que las zonas urbanas como el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario o el Gran Córdoba siguen en niveles de recesión.

Además, criticó la narrativa oficial sobre la reactivación económica. Si bien algunos indicadores parecen mejorar, hay áreas que aún están en la base de la "L" en términos de crecimiento. En su análisis, no se puede hablar de una recuperación en "U" completa, porque no todas las partes de la economía están avanzando al mismo ritmo. Melconian añadió que "algunos sectores han reactivado un poco por crédito o por la caída de ciertos precios", pero esto no es suficiente para sostener una recuperación robusta.

El economista también se refirió al "plan de estabilidad" que el gobierno está intentando impulsar. Comparándolo con planes históricos como la convertibilidad o el Plan Austral, Melconian explicó que el desafío actual es acompañar las medidas estructurales con políticas heterodoxas que alivien el impacto social de las reformas. "No se puede lanzar un programa de estabilidad sin que todos los precios estén alineados", sostuvo.

En cuanto al manejo del tipo de cambio, fue tajante al expresar que "no pertenezco al club de los devaluadores". Sin embargo, señaló que para que Argentina logre estabilidad, será necesario mejorar su competitividad y eficiencia, ya que "cuando el país tenga una moneda fuerte, el tipo de cambio se apreciará", lo cual requerirá un gran esfuerzo de parte del sector productivo. Según Melconian, no se trata de forzar una apreciación inmediata del tipo de cambio, sino de generar las condiciones adecuadas para que esto ocurra de manera sostenible.

Melconian también hizo hincapié en la necesidad de que el equipo económico del gobierno sea capaz de confrontar al presidente cuando las medidas no sean adecuadas. "El equipo tiene que animarse a decirle al presidente, 'esto no es lo correcto'", dijo.

Para cerrar, el economista advirtió sobre el peligro de seguir con una estrategia de "corto plazo" que busca alcanzar objetivos inmediatos sin resolver los problemas estructurales del país. "No se puede seguir esperando que el INDEC publique cifras de inflación cada mes para ver si bajamos de 3,5% a 3%, eso no es hacer política económica", concluyó