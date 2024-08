Empleadas domésticas: hoy se reúne la comisión que definirá los próximos aumentos, ¿qué se sabe?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) buscará definir este jueves los próximos aumentos salariales para las empleadas domésticas.

El órgano que sesionó por última vez en abril de 2024 efectivizó una corrección del 18% en dos tramos que elevó el haber bruto mensual para la quinta categoría "Personal para tareas generales" a $ 284.794 (con retiro) y $ 316.688 (sin retiro).

"Hace 2 meses venimos enfrentando un atraso salarial por una decisión política de demorar y saltear la convocatoria a la paritaria a pesar del aumento inflacionaria de estos meses, que afectó fuertemente nuestro ya golpeado poder adquisitivo" , alertó la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP), María del Carmen Díaz.

En la antesala de la audiencia que comandará el titular de la CNTCP, Roberto Picozzi, y que congregará también a representantes empresariales y del Ministerio de Economía, la advertencia de Díaz se condice con la esbozada por su par de Río Negro y Neuquén, Sonia Kopprio.

"Nosotros vamos a exigir que cubra el costo de la canasta familiar y que no vengan con el tema del salario mínimo vital y móvil" , subrayó en una entrevista radial con LU5, al tiempo que alertó: "Quedamos debajo del índice de pobreza total" .

Al escenario de ingresos en rojo se suma también el impacto de la crisis recesiva. Es que, según los resultados del informe "Mercado de trabajo" medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al primer trimestre de 2024, el sector se ubicó como el tercero de mayor afección en la tasa de desocupación (0,6% - comparativa interanual), sólo detrás de Construcción (2,6%) e Industria Manufacturara (2,2%).

"Las trabajadoras de Casas Particulares somos especialmente afectadas por los tarifazos del transporte por eso planteamos el pago de viáticos y en nuestro sector venimos atravesando no solo una pérdida salarial, sino también de puestos de trabajo: hay despidos y recorte de horas, en la mayoría de los casos no recibimos ninguna indemnización porque en casas particulares alrededor del 80% de trabajadoras se encuentra no registradas, precarizadas y sin derechos laborales" , repasó Díaz.

Es por ello que ambas dirigentes anticiparon dejar atrás la reciente actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), antes utilizado como variable de referencia y que, a pesar de las instancias de recomposición pautadas hasta septiembre, acumula una caída real del 34,1% respecto a julio 2023, y de 26,3% sobre noviembre último.