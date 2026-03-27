Mientras el gobierno nacional festejó el fallo que libera al país del pago de más de 15 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF, desde el peronismo salieron a recordar que la decisión de expropiarla fue tomada hace más de una década atrás y que esa acción es la que permitió el despegue de Vaca Muerta. Este mediodía, el presidente Javier Milei dijo que fue gracias a su gestión la que evitó “que Argentina tenga que evitar el pago, de 18.000 millones de dólares”. “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas, que hizo el inútil, imbécil, incompetente de (Axel) Kicillof, durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner. Y que ahora vengan a decir: ‘ah, pero los viajes de Milei, a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…' Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares", apuntó durante un acto. En el peronismo no tardaron en responder, a través de las redes, pero también dejando trascender lo que entienden que es el fondo de la cuestión, que Milei siempre quiso asignarle un error a la decisión del kirchnerismo, pero que, en realidad, se había actuado correctamente. Cerca del gobernador bonaerense afirman que la noticia se tomó con “tranquilidad” y subieron la apuesta: “Siempre tuvimos razón”. “¿Y qué va a decir el presidente? Está en su peor momento político. Se tiene que subir a esto de alguna manera para tratar de cambiar la agenda. Pero la realidad es que el fallo nos da la razón", añadieron. El mandatario bonaerense usó sus redes para contratacar y afirmar que mientras Milei hablaba de establecer un “impuesto Kicillof” para pagar lo que podría haber sido una condena, “los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que se sostuvieron siempre”. “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”, apuntó Kicillof. Para el gobernador, nacionalizar “YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”. Quizá en la nota política del día, reconoce que aquella decisión fue “adoptada por Cristina” y “marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita” La expresidenta también usó las redes para referirse al tema y le agradeció especialmente a la firma Sullivan & Cromwell LLP “que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”. En términos legales, la exmandataria repitió el principal argumento de la defensa: “las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país, que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”. Cristina también dijo que es “justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana”. Pero en lo que respecta a la política, reivindicó “la decisión política de recuperar YPF” porque “con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012, hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.