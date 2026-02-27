La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, conocidos como los “Aceiteros” anunció que iniciará desde la medianoche una huelga nacional con movilización al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que el oficialismo buscará debatir este viernes en el Senado. La medida se enmarca en el plan de lucha del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio sindical que nuclea a gremios industriales y de servicios que presionan por una estrategia más confrontativa frente al Gobierno. El sindicato, uno de los actores gremiales más influyentes del complejo agroexportador argentino, convocó además a una movilización hacia el Congreso a partir de las 10 de la mañana, con concentración en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, en la Ciudad de Buenos Aires. En su comunicado, la organización cuestionó con dureza el proyecto oficial. “Este gobierno le declaró la guerra a la clase trabajadora con sus políticas económicas, que destruyen la producción y el empleo”, sostuvo el gremio, y agregó que la reforma laboral “no incluye ni un solo artículo que favorezca a las y los trabajadores” y forma parte de “una larga cadena de políticas antiobreras”. El sindicato aceitero ocupa una posición estratégica dentro de la economía argentina. Representa a los trabajadores de las plantas de procesamiento de soja y otros granos que integran el principal complejo exportador del país, responsable de una parte sustancial del ingreso de divisas. Por esa razón, cada medida de fuerza del sector suele tener impacto directo sobre el flujo de exportaciones de subproductos agrícolas. En el pasado, los paros del gremio afectaron el funcionamiento de terminales portuarias y plantas industriales del cordón agroexportador del Gran Rosario, un nodo clave para la salida de aceite y harina de soja hacia los mercados internacionales. En ese contexto, el sindicato construyó en los últimos años una reputación de fuerte capacidad de presión en las negociaciones salariales. Las paritarias del sector aceitero se ubicaron de manera recurrente entre las más altas del mercado laboral argentino, en parte por la combinación de su peso estratégico en la cadena exportadora y su disposición a recurrir a medidas de fuerza prolongadas. En el comunicado difundido esta noche, la federación respondió además a declaraciones de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que había acusado a los sindicatos del FreSU de sostener una “resistencia corporativa al cambio” y de obstaculizar una modernización del mercado laboral. El gremio rechazó esa interpretación y reivindicó el papel de las huelgas en la formalización del empleo en el sector. “Las y los trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón sabemos bien cómo se regularizaron los empleos en todo el complejo industrial oleaginoso de la Argentina: haciendo huelga”, sostuvo la organización. Según el sindicato, esa presión permitió terminar con esquemas de tercerización laboral en las plantas industriales. “Esa fue la única razón que las patronales aceiteras entendieron para terminar con el perverso sistema de contratistas mediante el cual sostuvieron la tercerización laboral, con salarios miserables y condiciones precarias, en tareas que eran normales y habituales para el funcionamiento de cualquier planta”, señaló el texto. La federación también replicó la propuesta empresaria de ampliar el empleo formal mediante cambios legislativos. “Si la CIARA realmente quisiera duplicar el empleo formal, podría reducir las jornadas laborales para contratar más empleados, resignando apenas unos puntos de ganancias”, afirmó.