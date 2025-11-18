La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio clave en el mecanismo para la importación y exportación de armas, municiones, pólvora y explosivos en Argentina.

Lo hizo a través de la Resolución General 5789/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El organismo dispuso que el trámite deberá realizarse exclusivamente a través de laVentanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), un sistema digital que centraliza y simplifica los procedimientos vinculados al comercio internacional.

Hasta ahora, la autorización para importar o exportar armas y explosivos requería una serie de gestiones presenciales y presentaciones ante distintos organismos, lo que generaba demoras y dificultades para el seguimiento de cada operación.

El nuevo régimen también prevé la publicación de un “Manual de Usuario Externo” en el micrositio oficial de la VUCE, donde se detallarán los pasos y requisitos para la declaración de las autorizaciones.

La decisión se enmarca en una política de fortalecimiento de los controles sobre el tráfico internacional de armas y explosivos, un tema de alta sensibilidad tanto en materia de seguridad pública como de cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

La resolución general entrará en vigencia a los 10 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, a partir del 2 de diciembre de 2025.

La discusión sobre el derecho a portar armas, que atraviesa décadas de controversia, acaba de tener un giro inesperado. Foto: Archivo.

La resolución completa