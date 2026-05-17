Brasil se destaca como la principal potencia militar y el país más influyente de la región en el contexto geopolítico de América Latina. Su ejército no solo se distingue por su considerable número de efectivos, sino que también se considera el mejor financiado, con un presupuesto que sobrepasa al de sus homólogos en la región. A su vez, ha logrado progresos en tecnología de defensa que lo posicionan dentro de las potencias mundiales. Según informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos, lo cual lo convierte en la fuerza más grande de la región, además de tener una reserva que supera el millón de efectivos. A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, de acuerdo con el SIPRI, cifra que lo posiciona significativamente por encima de sus contrapartes latinoamericanas. Este nivel de inversión garantiza la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación. Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, lo que consolida un control territorial difícil de igualar en América Latina. Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto en defensa a la investigación y el desarrollo, lo cual fomenta la autonomía tecnológica y disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia hacia la autosuficiencia consolida su estatus como una potencia militar en crecimiento. Uno de los fundamentos de su poderío militar es la habilidad de desarrollar tecnología propia. Compañías como Embraer, Avibras y Ares fabrican aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con los estándares internacionales establecidos. El país ya opera con los cazas Gripen E/F, los helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las evaluaciones del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en el continente latinoamericano. Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y ejerce influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble rol: potencia militar y actor clave en la diplomacia de defensa. El ranking de Global Firepower 2024 posiciona a Brasil en el puesto 12 a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este reconocimiento no se debe únicamente al tamaño de su ejército, sino también a su capacidad logística, su presencia territorial y la experiencia adquirida en operaciones internacionales.